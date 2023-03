Le service infonuagique de jeux vidéo Amazon Luna est désormais disponible au pays

Amazon a annoncé que son service de jeux infonuagique, Luna, est désormais disponible au Canada. Ce service permet aux utilisateurs d'accéder instantanément à des jeux de qualité console sur leurs appareils existants. Selon Amazon, Luna est un service de jeux en ligne comprenant une large gamme de titres pour tous les types de joueurs.

La manette Luna est conçue pour les jeux infonuagiques (sur cloud), elle se connecte directement au cloud par Wi-Fi ou Bluetooth pour minimiser la latence.

Amazon

Prime ou Luna+

Luna propose une sélection de jeux pour tous les types de joueurs, allant des jeux grand public aux classiques rétro et aux titres AAA. Les membres Prime peuvent accéder à une sélection tournante de jeux chaque mois sans frais supplémentaires, tandis que les abonnés à Luna+ peuvent accéder à une collection croissante de jeux en tous genres, notamment des titres comme Sonic Mania Plus, Beach Buggy Racing 2 et Bob l'éponge: Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté et Resident Evil 2.

Trois options d'abonnement mensuel sont proposées: Luna+ pour 12,99 $, Ubisoft+ pour 22,99 $ et Jackbox Games pour 6,49 $. Les utilisateurs peuvent également relier leur compte Ubisoft Connect à Luna et jouer à une sélection de jeux PC Ubisoft qu'ils possèdent déjà.

Amazon

Avec un iPhone ou un Android comme manette

Luna fournit régulièrement de nouvelles fonctionnalités et du nouveau contenu, notamment la manette virtuelle Luna qui permet aux utilisateurs de jouer à Luna sur Fire TV en utilisant simplement leur téléphone iPhone ou Android comme manette. Luna Couch permet également aux utilisateurs de jouer à des jeux locaux en mode coopératif avec leurs amis sur Luna, même s'ils sont physiquement séparés.

Daniel Rausch, vice-président d'Amazon Entertainment Devices and Services, a déclaré que « Luna rend les jeux vidéo à la demande plus simples et accessibles en offrant un accès instantané à des jeux de qualité similaire à ceux des consoles, sur des appareils que les clients possèdent déjà. Il a également ajouté qu'Amazon est déterminé à rendre les jeux plus pratiques et plus ludiques pour le plus grand nombre possible de joueurs ».