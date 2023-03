Les bienfaits de l’acupuncture pour le sommeil

Je n’ai jamais été très portée sur les médicaments chimiques, car j’ai toujours soupçonné les pharmaceutiques de vouloir notre argent au-delà des bienfaits que peuvent nous apporter les médicaments qu’elles mettent sur le marché grâce à leurs laboratoires de recherche.

Voilà pourquoi, quand j’ai commencé à souffrir de troubles du sommeil, j’étais devant un vide total en ce qui avait trait aux moyens d’y remédier. C’est une amie qui m’a parlé des bienfaits de l’acupuncture qu’elle avait déjà expérimentée. Ça m’a pris un moment avant de m’y résoudre tant l’idée de me faire planter des aiguilles dans le corps me rebutait.

Mais à partir du moment où j’ai décidé de tenter le tout pour le tout, je me suis laissé prendre au jeu tant les résultats sur mon état général s’étaient améliorés, en plus d’avoir favorisé mon sommeil. Et en même temps, imaginez-vous que ma peur des aiguilles s’est complètement dissipée. Mon investissement financier en vaut largement la chandelle.

Dodo, la madame do

Je signale qu’une autre lectrice qui signait Ginet Mtl m’a également dit qu’elle avait consulté en acupuncture pour des troubles du sommeil. Elle qui affirme avoir fait partie des sceptiques quant aux valeurs réelles d’une telle technique, a connu un bienfait au niveau du sommeil dès son premier traitement. Et par la suite elle est passée de trois heures de sommeil à 7 et 8 heures par nuit. Elle me faisait aussi part des autres changements faits dans sa vie pour maintenir ce bon résultat, à savoir : elle prend son repas du soir plus tôt qu’avant, elle ne grignote jamais dans la soirée pour reposer son système digestif, et une musique douce en sourdine vient compléter l’opération.