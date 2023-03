Les Bruins risquent de battre la saison de 60 victoires du Canadien de 1976-1977

BOSTON | Il y a une symbolique à réécrire le livre de records, mais il ne s’agit pas de l’objectif principal des Bruins. Jim Montgomery, Patrice Bergeron et Charlie McAvoy ont tous insisté sur l’importance de connaître une longue route en séries avant de décrire cette saison 2022-2023 comme magique.

À la veille d’une première visite cette saison du Canadien à Boston, une aberration du calendrier, les Bruins ont déjà signé 54 victoires. Ils trônent au sommet de la LNH avec une formidable récolte de 113 points (54-11-4).

Avec encore douze matchs au calendrier, les Bruins ont de fortes chances d’écrire un record d’équipe et d’éclipser la marque de 57 victoires, de la grande équipe de Bobby Orr de 1970-1971. Ils pourraient aussi s’attaquer au record de la LNH de 62 victoires du Lightning de Tampa Bay (2018-2019) et des Red Wings de Detroit (1995-1996).

« C’est dur d’y mettre une valeur, a raconté McAvoy en parlant d’une possible saison record pour son équipe. Ça serait cool, assurément. Mais ça n’a pas vraiment de valeur si tu ne gagnes pas le prix ultime, et c’est la mentalité de tout le monde. »

« Ce n’est pas pour bien paraître ou pour sonner cliché, mais ce que nous visons comme objectif ce sont les séries, a renchéri Bergeron. D’ici là, nous devons bien jouer. Si nous réussissons à battre de tels records, ça reste un truc flatteur. Mais honnêtement, nous n’y attardons pas et nous ne plaçons pas nos énergies vers des records. »

« Nous parlons toujours de nous concentrer sur notre processus et de rester avec une vision d’un match à la fois, a poursuivi le capitaine. Quand nous pensons à ça, nous sortons de notre philosophie. Nous n’avons pas à nous occuper des records ou des chiffres. »

Le jugement à la fin

Gagnant de la Coupe Stanley en 2011 et finaliste en 2013 et 2019, Bergeron a expérimenté la joie d’une conquête, mais aussi la tristesse de deux défaites. Il a aussi bien assez d’expérience pour savoir qu’on portera un jugement sur cette saison uniquement à la fin des séries.

« Une fois en séries, même si tu as connu une très bonne saison, ça ne change plus rien, a rappelé Bergeron. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. »

Aucun mot sur les records

À sa sortie d’un entraînement au Warrior Ice Arena, le centre d’entraînement des Bruins, Montgomery a dit clairement que cette chasse aux records n’a jamais fait partie de ses plans.

« On n’a pas parlé des records pendant toute l’année, a répliqué le Montréalais de 53 ans. Ce n’est pas comme ça qu’on travaille. On parle de s’améliorer tous les jours pour devenir la meilleure équipe possible quand le moment sera grand. »

« Je sais qu’il y a plusieurs personnes qui pensent qu’il s’agit de notre version pour les médias. Mais c’est la vérité. Nous ne parlons pas de gagner 60 victoires ou 63 victoires ou de battre un autre record. »

Mieux que l’équipe de son enfance

Originaire du Québec, Montgomery a grandi en regardant les grandes équipes du Canadien de Montréal des années 1970. Il a souvent décrit son amour pour Guy Lafleur, Steve Shutt, Jacques Lemaire, Larry Robinson ou Ken Dryden.

En conférence de presse, l’auteur de ces lignes lui a mentionné que l’édition actuelle des Bruins a de sérieuses chances d’inscrire plus de victoires que le CH de 1976-1977 (60-8-12).

« Comme je t’entends dire ça, j’ai un scintillement dans mes yeux, a affirmé l’entraîneur en chef des Bruins. Il y a très peu d’équipes qui ont gagné autant de matchs. Est-ce que nous aimerions y arriver ? Oui. Mais nous ne chasserons pas ce record. Si nous jouons de la bonne façon et que nous suivons notre plan, nous croyons en nos chances. »

En 1976-1977, le Tricolore avait toutefois joué un calendrier de 80 matchs et il n’y avait pas de prolongation ou de tirs de barrage à cette époque. La prolongation de cinq minutes a vu le jour en 1983-1984 et les tirs de barrage ont pris naissance en 2005-2006.