Les Québécois, champions de l'islamophobie? Vraiment?

Selon un sondage de la firme Angus Reid rendu public il y a quelques jours, 39 % des Canadiens en dehors du Québec ont une opinion défavorable de l’Islam, tandis qu’au Québec, ce chiffre grimpe à 52 %.

Pour ceux et celles qui adorent traiter les Québécois de racistes (et Dieu sait qu’ils sont légion depuis quelques années), ce sondage démontre noir sur blanc que le Québec est la plaque tournante de l’islamophobie au Canada.

ISLAM = VOILE

J’ose poser une question...

Se pourrait-il que ce ne soit pas l’Islam qui rend les Québécois mal à l’aise, mais le port du voile ?

Vous me répondrez que la majorité des musulmanes ne portent pas le voile, et que nous avons tort de toujours associer « Islam » et « voile ».

Vous avez raison.

Le hic, c’est que chaque fois qu’on montre des femmes musulmanes dans des pubs ou à la télé, elles sont voilées !

On montre rarement des musulmanes non voilées !

Si, dans la réalité, les musulmanes qui refusent de porter le voile sont effectivement plus nombreuses que celles qui le portent, dans les médias, elles sont pratiquement invisibles !

Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons.

D’abord, parce que la télé est un média visuel et que le voile, ça se voit.

Tu vois une femme voilée à la télé ou dans une pub gouvernementale ? Tu ne te demandes pas quel Dieu elle prie ou si elle prie.

Elle est musulmane, c’est clair et net !

Pas besoin de l’entendre parler, tu sais tout de suite où elle loge.

Alors qu’une Arabe non voilée, c’est ambigu. Elle peut être chrétienne, athée, raëlienne...

Ou de culture musulmane, mais non pratiquante.

Et puis, il faut le dire, dans la guerre d’images qui confronte les musulmanes non voilées aux musulmanes voilées, ce sont ces dernières qui ont gagné.

À la grande joie des rigoristes qui ont réussi à faire croire à la majorité des gens que Islam = voile et voile = Islam.

Alors, forcément, quand on nous demande de nous prononcer sur l’Islam, la première image qui nous vient en tête est celle d’une femme voilée !

C’est malheureux, ça ne représente pas la réalité du monde musulman, mais que voulez-vous, c’est ça.

Et ce n’est pas de notre faute !

C’est l’image que les médias, les entreprises et le gouvernement fédéral ne cessent de nous imposer, jour après jour après jour !

GROSSE CROIX EN BOIS

Ce qui nous amène à la deuxième question quiz du jour : pourquoi le « voile » met-il les Québécois si mal à l’aise ?

Parce que la religion nous a étouffés pendant des décennies. Surtout les femmes.

Et que nous avons développé une aversion épidermique pour tout ce qui, de près ou de loin, nous rappelle cette époque.

Si chaque fois qu’on nous présentait une personne catholique à la télé ou dans une pub du gouvernement fédéral, celle-ci arborait une grosse croix en bois pendue à son cou, vous pouvez être sûrs que la religion catholique ne serait pas plus populaire dans les sondages que la religion musulmane !

Ce n’est pas la religion qui nous agace.

C’est le besoin irrépressible qu’ont certaines personnes de nous la mettre en pleine face.