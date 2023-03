Leurs compétences de mères remises en question... à cause de bagels

Deux mères de famille poursuivent deux hôpitaux du New Jersey aux États-Unis pour avoir effectué des tests de drogue sans leur consentement lors de leur accouchement. Ces derniers se sont révélés être des faux positifs...en raison de bagels aux graines de pavot.

Les deux femmes, Kate L. et Kaitlin K., représentée par l’«American Civil Liberties Union of New Jersey (ACLU-NJ), ont déploré que les centres hospitaliers aient procédé à ses tests non seulement sans les aviser, mais aussi sans raison préalable.

«Personne ne devrait être soumis à des tests de dépistage de drogue inutiles et non consensuels. Nos clients envoient un message clair aux hôpitaux que ces politiques de test et de signalement sont inacceptables», a déclaré Me Molly Linhorst, avocate chez l’ACLU-NJ.

Selon les informations contenues dans les documents de la Cour, les deux femmes avaient consommé un bagel aux graines de pavots, ce qui a mené à un résultat positif aux opiacés.

«Je me sens violé. Toute cette épreuve a été extrêmement stressante et a bouleversé nos vies. Et maintenant, à cause de ce qui s'est passé, je vis dans la peur des tests médicaux et de la façon dont ils pourraient être utilisés contre moi en tant que mère », a affirmé Kaitlin K. en ajoutant qu’elle a appris que le laboratoire a utilisé un seuil nettement inférieur à la norme du gouvernement fédéral. En effet, le seuil était 200 fois plus bas que les directives.

Malgré l’absence d’opioïdes dans les analyses des deux nouveau-nés, le centre médical universitaire de Hackensack et l’Hôpital Virtua Voorhees ont tout de même fait un signalement à la protection de la jeunesse. Les enquêtes, qui ont duré des mois, les a traumatisés, peut-on lire dans un communiqué de l’ACLU-NJ.

«J'avais l'impression que les médecins remettaient en question mon caractère et mes compétences parentales», a indiqué Kate L.

Pourquoi des faux positifs ?

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en France, les graines de pavot sont des graines oléagineuses issues de la plante «Papaver somniferum L.» qui contient naturellement des alcaloïdes d’opium dont les plus connus sont la morphine et la codéine.