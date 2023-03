Menu à petit prix: de bons rabais sur le paquet de 18 oeufs

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 23 au 29 mars 2023

Malgré la neige qui tarde à fondre, ce menu se voulait un petit aperçu de la fraîcheur qui s’en vient !

Le citron (le sac de 2 lb est à 2,96 $ chez Super C) fait quelques apparitions au fil des recettes pour mettre un peu de soleil dans vos assiettes, mais aussi pour l’utiliser au maximum ! Les sacs sont souvent plus avantageux qu’à l’unité côté prix... mais pas si on finit par gaspiller la moitié des fruits ! Si vous ne savez pas quoi faire des citrons restants, mieux vaut être proactif et penser tout de suite à leur conservation avant qu’ils prennent le chemin du bac à compost. Le zeste et le jus se conservent très bien au congélateur. J’aime préparer des portions d’environ 1 c. soupe de jus de citron dans des bacs à glaçons, il ne reste ensuite qu’à les transférer dans un contenant hermétique. Pour le zeste, on peut faire des portions ou congeler tel quel. C’est très simple d’utilisation quand on en a besoin pour une recette, ce n’est pas nécessaire de racheter des citrons quand ils sont chers... et c’est zéro gaspi (ça vaut d’ailleurs pour tous les agrumes) !

Avec Pâques qui s’en vient dans à peine trois semaines, vaut mieux se rappeler que la planification est la clé pour économiser ! La semaine d’un événement, quand tout le monde doit et veut acheter les mêmes aliments (comme le fameux jambon et le nécessaire pour un brunch), les épiciers n’ont pas à vous attirer chez eux avec des aubaines monstres... D’ailleurs, c’est pareil à Noël et à l’Action de grâce. En étalant les achats sur quelques semaines en fonction de ce qui est au rabais, on allège aussi la facture au moment de recevoir !

Évidemment, on ne peut pas stocker des petits fruits frais à l’avance, mais on peut congeler des protéines animales et qui conserver longtemps des œufs au réfrigérateur ! Dans cet ordre d’idées, cette semaine, les membres PC Optimum peuvent obtenir 500 g de bacon pour 4,88 $ chez Maxi et le paquet de 375 g de marque maison est quant à lui à 3,88 $ chez Super C. Toujours chez Super C (c’est un bon arrêt à faire), on peut trouver le paquet de saumon atlantique fumé surgelé tranché de 200 g à 5,88 $ (je ne me rappelle pas la dernière fois que c’était aussi bas) et les œufs sont à leur meilleur prix (18 pour 3,62 $, limite de 3 par client).

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET CITRONNÉ AUX ASPERGES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

BON À SAVOIR !

Pensez à doubler la quantité de poulet et de couscous à cuire : ils serviront tous deux à la salade en lunch. Si jamais vous n’avez pas de vin, il peut toujours être remplacé par une quantité équivalente de bouillon de poulet !

MARDI

PIZZA À LA SAUCISSE ET AUX CHOUX DE BRUXELLES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

BON À SAVOIR !

Pour gagner du temps, la garniture pourrait avoir été cuite la veille. Vous pourriez aussi utiliser une croûte à pizza précuite ou des pains naans en guise de base pour un souper express. Le bloc de 690 g de fromage à pizza est justement à 5,99 $ pour les membres Scène+ chez IGA cette semaine !

MERCREDI

PAVÉS DE MORUE POÊLÉS AU CURCUMA ET À L’ANETH

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

JEUDI

SPAGHETTIS CARBONARA AUX ASPERGES, CHAPELURE CITRON PERSIL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

VENDREDI

FRITTATA À LA SAUCISSE

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

BON À SAVOIR !

Ici, vous pourriez aussi utiliser des saucisses fraîches de la saveur de votre choix (environ 1 lb). Sinon, le paquet de saucisses déjeuner de 375 g est à 3,88 $ chez IGA cette semaine. Pas de champignons ? Mettez-y plus de poivrons, ou le restant de légumes que vous voulez !

LUNCH

TABOULÉ AU POULET ET AUX PETITS POIS

Recette tirée de Coup de pouce

PhotoTango Photographie

BON À SAVOIR !

2 concombres libanais équivalent à environ 1/3 de concombre anglais. Quant aux tomates, on pourrait les remplacer par une vingtaine de tomates raisins coupées en deux. Pour les fines herbes, on peut toujours utiliser leur version séchée, mais dans une proportion de 1:3, ce qui donnerait environ 40 ml de persil séché (2 c. soupe + 2 c. thé) et 20 ml de menthe séchée (1 c. soupe + 1 c. thé).

COLLATION

BISCUITS AU GRUAU

Recette tirée de zeste

Photo Adobe Stock

BON À SAVOIR !

Si vos raisins secs sont trop secs, pensez à les réhydrater quelques minutes dans l’eau bouillante (et à bien les égoutter ensuite)