Meurtre à Parc-Extension: accusée d’avoir tué sa mère

Une jeune femme qui aurait poignardé à mort sa propre mère le mois dernier dans le logement de Parc-Extension qu’elles partageaient a finalement été accusée de meurtre, tandis que des experts continuent à évaluer sa responsabilité criminelle.

Amel Benali comparaîtra formellement au palais de justice de Montréal ce mercredi, afin d’être accusée du meurtre au deuxième degré de Luiza Ouali.

Le triste événement est survenu vers la mi-février, dans un appartement de la rue de Liège Ouest, à Montréal. Selon les informations disponibles à ce jour, la victime de 54 ans avait été poignardée à mort, mais le meurtre n’avait pas été signalé aux policiers.

En fait, ce n’est que le 19 février dernier que les autorités ont fait la macabre découverte, à la suite d’un appel pour une altercation entre Benali et un voisin. Lors de cette dispute, Benali aurait poignardé l’homme à la clavicule, si bien que la femme a été arrêtée et accusée de voies de fait graves.

Or, en inspectant les lieux, les patrouilleurs ont découvert le cadavre de Mme Ouali, 54 ans. Les marques de violence rendaient évidente la thèse de l’homicide. Et à la suite de l’enquête, la Couronne est maintenant convaincue que Benali est l’auteure du meurtre.

Responsabilité criminelle

Il reste toutefois à vérifier si l’accusée peut être tenue criminellement responsable des crimes qui lui sont reprochés. C’est que selon nos informations, Benali a des antécédents psychiatriques et elle serait atteinte de schizophrénie.

Lors d’une première comparution en lien avec les voies de faits graves, la défense avait demandé une évaluation psychiatrique à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Le rapport devait être déposé aujourd’hui, mais en raison des délais, les experts n’ont pas réussi à le produire à temps.

Une fois la comparution faite, Benali reviendra à la cour dans les prochaines semaines, pour la suite des procédures. D’ici là, elle restera en détention préventive.