Photo fournie par Opération Enfant Soleil

Plus de 580 000 $ (un record) ont été amassés pour le mieux-être des enfants du Québec à la conclusion du 4e tirage Passeport de rêve Air Canada, tenue le 16 mars dernier. Félicitations à Marianne Vachon de Montréal (billet no 46586), qui pourra découvrir le monde entier au cours des prochaines années, grâce à un crédit voyage de 104 000 $, ou choisir la somme de 25 000 $ offerte en argent. Neuf (9) prix secondaires ont également été offerts par plusieurs partenaires. Pour connaître le nom de tous les gagnants, visitez le passeportdereve.ca. Sur la photo : Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil, et Anick Dumontet, porte-parole d’Opération Enfant Soleil, entourant Justine Tremblay, Enfant Soleil de la Capitale-Nationale, et ses parents, Sébastien et Kathleen.

20 ans d’astronomie

Photo fournira le Club Vega

La section jeunesse du club Véga de Cap-Rouge a fêté récemment ses 20 ans en présence d’invités spéciaux et d’anciens membres et avec une présentation du président de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), Pierre Lacombe. C’est en effet le 15 février 2003 que la section jeunesse du club fut fondée par Mathieu Groulx et Philippe Moussette à Québec. Ce club a permis, au cours des deux dernières décennies, à des centaines de jeunes de s’épanouir et de poursuivre leurs intérêts en astronomie. Le club Véga a profité de cette occasion pour présenter sa nouvelle image avec deux nouveaux logos, un pour la section régulière et un pour la section jeunesse. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Anne Corriveau (présidente de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge), Philippe Moussette (président du club Véga), Serena Archambault (présidente de la section jeunesse), Isabelle Graton (représente de Geneviève Guilbault) et Pierre Lacombe (président de la FAAQ).

Du deux dans un

Photo fournie par le Salon Info-Vélo

Le point de départ de la saison estivale des sportifs sera de retour du 31 mars au 2 avril, quand se tiendront le 37e Salon Info-Vélo et le 6e Salon de la course et du triathlon au Centre de glaces Intact Assurance. Encore cette année, une piste de 800 mètres sera disponible pour essayer des vélos (à assistance électrique ou traditionnels), alors qu’une seconde piste permettra également d’essayer des espadrilles et des souliers. De nombreuses conférences et de nombreux ateliers seront présentés, permettant aux visiteurs d’améliorer leurs techniques de course, d’apprendre à changer rapidement une crevaison, d’entretenir leur vélo adéquatement, entre autres. Cette année, afin d’encourager la pratique du sport chez les plus jeunes, l’accès aux salons sera gratuit pour les moins de 18 ans. Une collecte de vélos usagés aura lieu le samedi et le dimanche. Pierre Lavoie, qui a accepté d’être porte-parole et ambassadeur de l’événement cette année, sera sur place, le samedi 1er avril, pour discuter avec les visiteurs et communiquer sa passion pour la santé et le sport. infoveloquebec.com/ et salondelacourse.com/.

Anniversaires

Photo tirée du site web de COGECO

Martin McGuire (photo), descripteur des matchs des Canadiens à la radio (FM93), 54 ans... Olivier Racine-Lessard, ex-journaliste, animateur radio et narrateur, 35 ans... Reese Witherspoon, actrice américaine, 47 ans... Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, en 1995 et en 1997, médaillé olympique, 51 ans... Dick Pound, président de l’Agence mondiale antidopage, 81 ans... Roger Whittaker, chanteur britannique, 87 ans... William Shatner, acteur de télé et de cinéma, 92 ans.

Disparus

Photo Carte de hockey Dick Gamble des années 1950.

Le 22 mars 2018 : Dick Gamble (photo), 89 ans, ancien joueur des As de Québec dans les années 50, et des Canadiens de Montréal entre 1950 et 1956 (Coupe Stanley de 1953)... 2019 : Prudent Carpentier, 97 ans, député libéral de Laviolette de 1970 à 1976... 2018 : Charles Lazarus, 94 ans, fondateur de la chaîne de magasins de jouets Toys « R » Us... 2017 : Dallas Green, 82 ans, ancien gérant du baseball majeur, lui qui a guidé les Phillies de Philadelphie à la conquête de la Série mondiale en 1980... 2016 : Rob Ford, 46 ans, maire de Toronto de 2010 à 2014... 2015 : Denis Drolet, 56 ans, l’un des pionniers du Journal de Québec à titre de pressier pendant 34 ans... 2011 : Gaston Perrin, 81 ans, le fondateur avec Jean-Pierre Beltrami du tout premier restaurant Chalet Suisse sur la rue Sainte-Anne en 1953... 2009 : Fernand Corbeil, 70 ans, animateur radio sur les ondes de CFDA 1380 de Victoriaville... 2001 : William Hanna, 90 ans, créateur et producteur américain... 1990 : Gerald Bull, 72 ans, scientifique et fabricant d’armes d’origine canadienne.