Quand le sommeil vient à manquer

À la suite de votre chronique de ce matin dans laquelle une dame relate les problèmes de sommeil dont son mari est affecté, j’ai pensé vous faire part de ce que j’ai moi-même vécu à cause de cette problématique.

En 2011, j’ai souffert d’insomnie quand mon médecin a changé la médication qu’il m’avait prescrite pour la fibromyalgie, une maladie qui s’accompagne d’une carence en mélatonine et en sérotonine. Après m’avoir prescrit de l’Imovane que je prenais régulièrement et qui me permettait de dormir comme un bébé, il a eu peur que je développe une dépendance à ce produit et il a décidé de changer ma prescription pour de l’Élavil, un médicament qui a eu pour effet de m’empêcher de dormir. Et il en a rajouté une couche avec une prescription d’Ativan pour maximiser l’effet, ce qui a rendu mes insomnies encore plus présentes.

En me confiant sur mes problèmes de sommeil à une connaissance sur Facebook, celle-ci m’a suggéré de prendre de la mélatonine que l’on peut trouver en vente libre en pharmacie. J’ai décidé de l’essayer en me disant que ça ne pouvait pas être pire que ce que je vivais. Et comme par enchantement, j’ai retrouvé le sommeil.

Comme il y avait une mise en garde sur la bouteille, j’en ai parlé avec mon médecin qui m’a dit que si je dormais bien grâce à la mélatonine, il n’y avait aucun problème à ce que je continue d’en prendre puisqu’il n’y avait aucune contre-indication avec les autres médicaments que je prenais. Je sais qu’on peut prendre jusqu’à 20 mg de mélatonine par jour sans que ça puisse présenter un danger, mais je vous assure qu’avec 3 mg du produit on est assuré de dormir.

L. Léveillé

Je n’ai jamais eu à prendre de la mélatonine, mais je n’en ai entendu que du bien par les consommateurs. Et grosso modo, c’est la même chose sur internet. Mais j’apprécie que vous ayez précisé avoir averti votre médecin de votre consommation de mélatonine pour vérifier si par hasard ce produit ne pouvait pas interférer avec un autre médicament que vous consommez. C’est une précaution qui ne devrait supporter aucun écart.