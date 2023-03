Québec ville gourmande: découvrez cette cabane à sucre gastronomique

Vous pensez que cabane à sucre et gastronomie ne vont pas de pair? C’est parce que vous n’avez pas encore découvert la ferme festive La Cité agricole à Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’équipe s’est donné comme objectif de revaloriser le patrimoine québécois du temps des sucres en lui donnant une touche résolument plus moderne.

«C’était important pour nous de sortir du mode traditionnel de la cabane à sucre. Le monde est tanné de venir s’asseoir à une grande tablée tout cordé. On a besoin de réinventer la roue, raconte Andrée Aubin, une des copropriétaires de l’entreprise. On voulait ramener cet intérêt-là en faisant les choses différemment et en mettant de l’avant le côté gastronomique.»

Photo fournie par La Cité agricole

Le menu, concocté par le chef Sébastien Labrie-Lacroix, promeut la culture maraîchère de la ferme – avec ses divines marinades – et les viandes de leur élevage, comme l’effiloché de porc du fumoir et le jambon braisé au Sortilège.

Tout passe de la ferme à votre table, une traçabilité on ne peut plus directe.

Surprises

Les amoureux de la saison des sucres vont retrouver les traditionnelles bines dans le sirop, mais seront surpris par les chicharrons aux épices BBQ (leur version des oreilles de crisse), la torsade de bacon à l’érable ou les œufs brouillés à la façon de Gordon Ramsay.

«On peut tellement s’éclater là-dedans. L’érable, c’est la plus grande fierté québécoise, il y a tellement de choses qu’on peut élaborer autour de ça», s’enthousiasme Andrée.

Photo fournie par La Cité agricole

Le menu est disponible en version végétarienne sur demande. Une boîte festive du temps des sucres est aussi offerte pour déguster à la maison.

Ce festin raffiné est présenté dans un décor moderne, bucolique et festif à souhait. La carte de savoureux cocktails, pensée par la mixologue Joëlle Giard, privilégie des ingrédients locaux et de saison. Vous aurez envie de tous les essayer!

De l’animation et des rigodons sont aussi au rendez-vous durant les services offerts de jour et de soir jusqu’au 23 avril.

Photo fournie par La Cité agricole

«On veut que les gens vivent un moment et qu’ils se le rappellent après. Le plus beau compliment que quelqu’un peut me faire est de dire : “Tu m’as redonné le goût de la cabane à sucre !”», s’exclame Andrée.

Boutique gourmande

Elle et ses acolytes sont devenus propriétaires de la ferme peu de temps avant la pandémie.

Leur plan de lancer rapidement la cabane à sucre gastronomique a été quelque peu retardé.

Photo fournie par La Cité agricole

L’équipe a fait contre mauvaise fortune bon cœur et a décidé de retaper de fond en comble un ancien garage attenant à la salle de réception pour y installer une boutique gourmande.

On y trouve de nombreux produits artisanaux faits sur place, comme des légumes marinés, une savoureuse moutarde à l’érable et des plats préparés.

L’été, on peut s’y procurer des fruits et légumes ou encore se délecter d’une crème glacée molle concoctée à partir de leurs récoltes.

Un arrêt gourmand incontournable, printemps comme été.

Il faut réserver pour la cabane à sucre ou la boîte festive à citeagricole.com

Adultes: 59 $

Boite festive: 99 $ pour deux

Deux autres idées pour se sucrer le bec

Une ponce à découvrir

La microdistillerie La Ponce, à Sainte-Claire dans Bellechasse, a développé plusieurs produits mettant en valeur les saveurs de notre terroir, dont l’acérum. Il s’agit d’une eau de vie faite à partir de sirop d’érable fermenté et distillé. Le produit au goût fin peut notamment remplacer la tequila dans les cocktails.

Le produit est disponible dans les SAQ au coût de 55,25$.

photo fournie par La Ponce

microdistillerielaponce.com

Un nouvel événement

Place D’Youville et les Jardins de l’Hôtel de ville accueilleront les 15 et 16 avril la première édition de QuéBEC Sucré. Plusieurs kiosques gourmands proposeront aux visiteurs de quoi se sustenter sur le thème de l’érable. On promet aussi de l’ambiance inspirée des traditions québécoises et des prestations musicales, en plus d’une vraie partie de sucre sur la neige.

Site ouvert de 11h à 17h. Accès gratuit

https://www.facebook.com/events/167110652815892