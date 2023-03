Quel traceur de valise choisir avant de partir en voyage?

Selon le site Luggage Hero, les transporteurs aériens américains ont perdu plus de 684 000 bagages dans le seul premier trimestre de 2022, soit sept valises sur 1000. Les traceurs de valises comme l’AirTags d’Apple, le Samsung Smart Tag ou le Tile Mate (Android) sont votre arme pour contrer cette malchance.

Un voyageur canadien sur trois a perdu au moins un bagage (pour toujours pour 6,7 % d’entre eux), selon une étude de la firme Compare the Market Australia de février dernier. La plupart des gens récupèrent leurs valises en moins de 48 heures. Mais pour certains, ça peut s’étirer sur plusieurs semaines.

Certains voyageurs se font dire par leur transporteur qu’ils retrouveront bientôt leur valise perdue, alors que l’AirTag indique qu’elle se déplace ailleurs dans le monde ! Ou bien que votre valise se trouve dans l’entrepôt du transporteur, alors que l’AirTag signale qu’elle poireaute dans un hôtel, ou, pire, un logement d’une autre ville...

Comment ça fonctionne?

Le principe de ces localisateurs (trackers) est simple : ils utilisent un signal Bluetooth crypté vers les appareils à proximité dotés de cette technologie. On peut donc, avec l’application appropriée, localiser rapidement nos bagages perdus avec notre téléphone, souvent sur une carte. Pratique quand on échange avec le représentant d’un transporteur.

L’AirTag peut fonctionner plus d’un an avant que la pile ne rende l’âme. La pile du Tile Mate peut durer trois ans ! Ces bidules sont résistants à l’eau.

On peut acheter des boucles pour les attacher à la poignée de la valise ou à un anneau intérieur. Évitez de le laisser «lousse» dans votre bagage, car il peut tomber au sol lors d’un contrôle de sécurité aléatoire (c’est arrivé).

Les prix

L’AirTag se vend 39 $ l’unité et 129 $ pour un lot de 4 sur le site d’Apple. Le Tile Mate se détaille 28 $ (110 $ pour un lot de 4), et le Smart Tag 40 $ sur Amazon.

L’AirTag d’Apple est plus efficace que les produits Android parce qu’il fait appel à l’application «Find My network», qui «collabore» avec un nombre infiniment plus grand d’appareils (environ un milliard!) et se branche à l’iCloud d’Apple.

Conseils

Le meilleur moyen de ne pas perdre de bagage est de voyager léger, soit de ne pas avoir de valise en soute. Se limiter à un bagage en cabine et à un sac à main semble spartiate, mais c’est tout à fait faisable. Évitez la multiplication des chaussures ou du séchoir, utilisez des vêtements et sous-vêtements facilement lavables (en fibres synthétiques), une liseuse au lieu de livres, achetez les liquides (shampoing, parfums, maquillage) à destination. Vérifiez si votre valise respecte le gabarit du transporteur (affiché sur son site web). Vous économisez sur les frais de bagages enregistrés et sautez l’attente au carrousel.

Gardez vos médicaments d’ordonnance, votre passeport et vos gadgets électroniques en cabine, avec des vêtements pour durer 48 heures en cas de perte de bagages. Mettez un AirTag dans votre bagage en cabine (des voyageurs partent souvent avec la mauvaise valise).

De la lecture sur l’indemnisation pour bagage perdu ou endommagé.