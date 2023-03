Sondage de l’AJLNH: Marie-Philip Poulin suscite pas mal l’attention

Dans son plus récent sondage mené auprès de ses membres, l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) a questionné les participants sur les meilleures hockeyeuses et comme ce fut le cas l’an dernier, le nom de Marie-Philip Poulin a été le plus souvent mentionné.

Ainsi, s’ils avaient la possibilité d’évoluer aux côtés d’une joueuse féminine active ou non, 27,9 % des 401 répondants s’étant prononcés choisiraient la Québécoise, comparativement à 20,5 % pour l’Américaine Hilary Knight. La Canadienne Hayley Wickenheiser (14,7 %) et deux autres patineuses des États-Unis, Amanda Kessel (7,2 %) et Kendall Coyne Schofield (4,7 %), complètent le top 5.

Les exploits de Poulin sur la scène internationale retiennent l’attention depuis déjà quelque temps au sein de l’AJLNH. En 2021-2022, le syndicat avait interpellé ses troupes quant à la meilleure hockeyeuse - active seulement - et l’ordre fut sensiblement le même. Poulin (43,2 %) a devancé Knight (20,7 %), Kessel (6,2 %), Coyne Schofield (5,0 %) et l’Ontarienne Sarah Nurse (3,0 %).

Embauché par le Canadien de Montréal à titre de consultante au développement des joueurs en juin 2022, Poulin détient quatre médailles d’or des Jeux olympiques, incluant trois en or.