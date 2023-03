Tentative d’évasion: deux détenus retrouvés dans un restaurant de crêpes

Armés de bouts de brosse à dents, deux détenus américains sont parvenus à créer un trou dans un mur, à s'évader de prison et à marcher plusieurs kilomètres jusqu'à un restaurant de crêpes où ils ont été capturés, a annoncé mardi la police locale.

Les gardiens de la prison Newport News Jail Annex en Virginie, dans l'est des États-Unis, ont eu la surprise de constater la disparition de John Garza, 37 ans et Arley Nemo, 43 ans, lundi aux alentours de 19h15, ont rapporté les autorités dans un communiqué.

Les prisonniers ont réussi à exploiter «une faille» dans la structure du bâtiment pénitentiaire, se servant d'outils créés à partir d'une brosse à dents et d'un objet métallique pour déloger des armatures mal fixées dans un mur, a précisé la police.

Ils ont ainsi réussi à former un trou par lequel ils se sont glissés puis ont escaladé l'enceinte de la prison.

La cavale a cependant été de courte durée. Après avoir marché plusieurs kilomètres, les deux fuyards ont atteint un restaurant de crêpes de la chaîne International House of Crêpes (IHOP) dans la ville voisine de Hampton où ils ont été capturés mardi matin, a indiqué la police.

«Je remercie les citoyens qui ont vu Garza et Nemo dans le IHOP et ont prévenu les forces de l'ordre», déclare le shérif de Newport News Gabe Morgan, cité dans le communiqué.

M. Garza était en détention notamment pour violation de sa période probatoire et M. Nemo pour fraude à la carte bancaire, faux et usage de faux, vol et recel de bien volés.