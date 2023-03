Une tornade frappe une ville de Californie sur fond de violentes tempêtes

Une tornade a traversé une ville du sud de la Californie mercredi, déchirant des toitures et bringuebalant des voitures, au sortir d’un hiver particulièrement violent dans cet État de l’Ouest américain.

• À lire aussi: Une «tornade de feu» 14 fois plus grande que la Terre observée sur le Soleil

• À lire aussi: Le phénomène des pluies d’animaux: une ville australienne a vu des poissons tomber du ciel

• À lire aussi: Frappée par la tornade de 2021, une famille de Mascouche voit sa maison brûler

La masse de vents tourbillonnants, habituellement observée dans les plaines du centre du pays, a parcouru Montebello, à quelques kilomètres de Los Angeles.

«La tornade a arraché le toit du bâtiment. Toutes les fenêtres des voitures ont été fracassées. Des voitures ont été détruites, c’était le chaos», a déclaré un commerçant à la chaîne locale KTLA.

Getty Images via AFP

Des vidéos montrent ce qui semble être des éléments de toiture tournant au-dessus de bâtiments industriels dans cette ville de plus de 60 000 habitants.

Et des images aériennes ont exposé l’étendue des dégâts: des trous dans plusieurs toits, des canalisations tordues et brisées, et des voitures poussées hors de leurs places de stationnement.

Le service météo national, le NWS, a affirmé qu’il enquêtait sur l’événement, une «faible tornade», ainsi que sur une autre s’étant produite à Carpinteria, près de 150 km à l’ouest.

Getty Images via AFP

Cette autre tornade a «endommagé environ 25 mobil-homes», a précisé le NWS.

Des estimations préliminaires de l’agence indiquent que les deux tornades comprenaient des vents allant jusqu’à près de 140 km/h.

«C’est une tornade assez considérable pour les normales (de la Californie) puisqu’elle a touché une zone habitée, a clairement causé des dégâts et a peut-être entraîné des blessures», a souligné le météorologiste Daniel Swain sur Twitter.

Getty Images via AFP

Les tornades se sont produites sur la fin d’une violente tempête de pluie et de neige qui a sillonné la Californie et provoqué des coupures de courant affectant des centaines de milliers de personnes.

De vastes portions de l’État demeurent en état d’alerte aux inondations, et une portion considérable du comté de Tulare, où se situe le parc national de Séquoia, est encore sous l’eau.

L’ouest des États-Unis a connu ces dernières semaines des records de chute de neige et de précipitations.

Getty Images via AFP

Les tempêtes récentes en Californie sont nourries, comme la plupart des autres survenues cette saison, par une «rivière atmosphérique», un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d’eau emmagasinée dans les tropiques, souvent autour d’Hawaï.

Les autorités de gestion de l’eau de Californie estiment que si les réservoirs de l’Etat sont bien plus remplis qu’ils ne l’ont été depuis de nombreuses années, tout cela pourrait rapidement changer pour le pire si l’hiver prochain était aussi sec que celui de 2022.

S’il est difficile d’établir un lien direct entre ces tempêtes et le changement climatique, les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement augmente la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.