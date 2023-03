Voici les 10 concerts à ne pas rater au Festival d'été de Québec

À chaque année, au Festival d’été, les gros noms et des artistes moins connus du public cohabitent durant onze jours. Quels sont les incontournables de la grille 2023? Voici les choix du Journal, commenté par le programmateur Louis Bellavance.

Foo Fighters, 8 juillet, plaines d’Abraham

Le FEQ et la bande de Dave Grohl ont développé des liens serrés depuis qu’un orage violent a chassé le groupe, lors du désormais mythique concert de quatre tounes en 2015, et grâce à une performance électrique en 2018. «Ils ont eu de l’adversité. Malgré le décès de Taylor Hawkins, ils ont décidé de reprendre la route. Lorsqu’ils ont cette décision, ils nous ont appelé. Ils ont dit qu’un nouveau chapitre s’écrit pour les Foo Fighters et il faut que le FEQ en fasse partie. C’est un honneur de poursuivre cette riche collaboration.»

Green Day, 16 juillet, plaines d’Abraham

«Le jour vert est enfin arrivé. C’est un des cinq groupes les plus demandés au Québec, vous connaissez les quatre autres. C’est un soulagement pour moi d’enfin en rayer un de la liste. C’est très difficile, c’est un groupe qui ne court pas les festivals, qui fait ses propres shows, qui gère son agenda à sa guise. Nous avons négocié avec leur équipe depuis des années.»

Lana Del Rey, 15 juillet, plaines d’Abraham

«C’est la plus difficile à mettre sur l’affiche en 2023. Ça fait des années qu’on court après. Si tu creuses un peu, sa présence n’est pas étrangère à celle de Green Day. Ils ont des affinités. Quand Green Day a basculé, elle a suivi.»

Zach Bryan, 9 juillet, plaines d’Abraham

Tout le monde espérait Chris Stapleton pour la soirée country, mais Québec fera plutôt connaissance avez Zach Bryan. «C’est un pari pour Québec. En même temps, c’est le nom de notre programmation qui suscite les plus fortes réactions à l’internationale. C’est l’artiste qui a la plus grosse progression dans tous nos artistes. C’est un gros geste de crédibilité, comme lorsque nous avons programmé Kendrick Lamar. Il n’a pas rempli le terrain, mais il a été tellement important pour le FEQ.»

The Smile, 14 juillet, parc de la Francophonie

À défaut de Radiohead, Québec pourra enfin voir Thom Yorke et Jonny Greenwood dans ce qui est annoncé comme un nouveau groupe et non un projet parallèle. «Thom Yorke trouve que c’est différent de Radiohead. Pas moi. C’est du très bon Radiohead.»

Christine and the Queens, 11 juillet, parc de la Francophonie

Une autre première au FEQ et à Québec pour cet artiste français aussi fascinant qu’inclassable. «Les sortir de France a été extrêmement difficile. Quand ils viennent, ils veulent jouer aux États-Unis. En été, ils font les festivals en France. Ils ont pris la décision de venir pour nous, même s’il y aura peut-être autre chose à deux heures de Québec.»

Allison Russell, 10 juillet, place de l’Assemblée-Nationale

Cette Montréalaise hautement cotée aux États-Unis en sera aussi à son premier FEQ. «C’est une voix phénoménale, elle est en train de prendre sa place comme les Emmylou Harris ou Joni Mitchell. Elle est acoquinée avec Brandi Carlile qui a des connexions partout. C’est une fille de Montréal et nous n’en parlons pas assez ici.»

Lil Durk, 11 juillet, plaines d’Abraham

Vous ne le connaissez pas? Normal. «Depuis Kendrick Lamar, on n’a pas refait un super nom dans le hip-hop. C’est mathématique. Si tu fais Kendrick, il y a un Imagine Dragons qui saute. Ce créneau est très vivant à Québec, ça marche fort. Regarde au parc Franco, c’est toujours plein même avec de plus petits noms, mais au niveau super vedettes, on ne remplira pas le terrain à 60 000 personnes. Ça ne se passe plus. Il y a un public et pour nous, ils sont 40 000.»

Ann Wilson, 10 juillet, parc de la Francophonie

Enfin, les amateurs de rock classique pourront entendre Barracuda au FEQ. «Si ça s’appelait, ce serait sur les Plaines. J’ai fait des offres pour Heart sur les Plaines à quelques reprises. J’adore le répertoire, j’adore Ann Wilson. En ce moment, l’atmosphère n’est pas géniale à la maison avec Nancy. Ça leur arrive fréquemment de tourner chacun de leur côté avec leur répertoire, mais quand Ann Wilson tourne, c’est Heart. On va entendre les succès.»

DakhaBrakha, 6 juillet, place de l’Assemblée-Nationale

L’organisation du Festival d’été entend profiter du passage de ce groupe ukrainien, qui avait annulé sa présence en 2022, pour organiser quelque chose de spécial en raison de la guerre qui continue de sévir dans leur pays. «C’est un message qui doit être vu et entendu. De toute façon, c’est un des plus beaux groupes de musique du monde. On pense à ce qu’on peut faire quand ils seront à Québec. Il faut trouver une façon de marquer ce qui se passe en Ukraine et de s’en indigner.»