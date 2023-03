15 stars d'Hollywood de plus de 75 ans qui tournent encore : de Clint Eastwood à Harrison Ford, de Jane Fonda à Sally Fields

Qu’ont en commun Harrison Ford, Jane Fonda, Al Pacino, Lily Tomlin et Robert De Niro ? Ces légendes du cinéma hollywoodien continuent de tourner régulièrement même si elles ont franchi le cap des 75 ans. Voici 15 acteurs et actrices séniors qui ne semblent pas sur le point de prendre leur retraite.

Clint Eastwood

Âge : 92 ans

Films marquants : L’inspecteur Harry, Pour une poignée de dollars, Million Dollar Baby

Figure incontournable du cinéma américain depuis près de 70 ans, Clint Eastwood a quelque peu délaissé le métier d’acteur il y a quelques années pour se concentrer sur son travail de réalisateur. L’acteur légendaire de Hollywood continue tout de même de jouer dans ses propres films, comme il l’a fait dans son plus récent, Cry Macho, sorti il y a un an et demi.

AFP

Rita Moreno

Âge : 91 ans

Films marquants : West Side Story, Chantons sous la pluie, Le jardin du diable

À 91 ans, l’actrice « oscarisée » en 1962 pour son rôle dans West Side Story était la doyenne du quatuor d’actrices légendaires en vedette dans la comédie 80 pour Brady. On l’a aussi vue récemment dans la nouvelle version de West Side Story, réalisée par Steven Spielberg, et dans les séries télé Princess Power et Lopez contre Lopez.

Getty Images via AFP

Michael Caine

Âge : 90 ans

Films marquants : Hannah et ses sœurs, la trilogie Batman

Même s’il a ralenti le rythme depuis quelques années, Sir Michael Caine demeure actif sur les plateaux de tournage. On l’a vu récemment dans Tenet, le plus récent film d’action de Christopher Nolan, sorti au début de la pandémie. Il est même venu tourner à Montréal à l’automne 2019, dans Best Sellers, film dans lequel il joue aux côtés de l’actrice Aubrey Plaza.

AFP

Dustin Hoffman

Âge : 85 ans

Films marquants : Tootsie, The Graduate, Rain Man

La rumeur court depuis quelques mois que Dustin Hoffman serait sur le point d’annoncer sa retraite du jeu, à l’aube de son 86e anniversaire. Mais aux dernières nouvelles, l’acteur de Tootsie continue de tourner à l’occasion, comme en fait foi le film Sam & Kate, sorti en novembre dernier, et dans lequel il joue aux côtés de Sissy Spacek.

AFP

Jane Fonda

Âge : 85 ans

Films marquants : Barbarella, Le Syndrome chinois, La Maison du lac

Rien ne semble arrêter Jane Fonda. À 85 ans, l’actrice et activiste continue de tourner régulièrement et de militer pour les droits des femmes, la paix dans le monde et l’environnement. En plus de jouer aux côtés de Lily Tomlin dans la série de Netflix Grace et Frankie, l’icône du cinéma américain a récemment défendu un des rôles principaux de 80 pour Brady, comédie dans laquelle quatre amies de longue date se rendent à Houston pour voir leur idole, Tom Brady, participer au Super Bowl.

AFP

Anthony Hopkins

Âge : 85 ans

Films marquants : Le silence des agneaux, Les Vestiges du jour, Le père

Il a beau avoir déjà annoncé sa retraite du jeu il y a quelques années, Anthony Hopkins continue de briller au grand écran, à l’âge vénérable de 85 ans. L’acteur britanno-américain a même remporté un Oscar il y a deux ans pour son interprétation d’un homme atteint d’Alzheimer dans le film Le père (The Father).

Photo d'archives, AFP

Lily Tomlin

Âge : 83 ans

Films marquants : Nashville, The Late Show, Short Cuts

Comme son amie Jane Fonda, Lily Tomlin a incarné une octogénaire fan finie de Tom Brady dans la comédie 80 pour Brady, sortie en salle au début février. Tomlin et Fonda se partagent aussi la vedette de la série Grace et Frankie, diffusée sur Netflix, et de la comédie Moving On, attendue en salles cette année.

Getty Images via AFP

Al Pacino

Âge : 82 ans

Films marquants : Le parrain, Scarface, Serpico

Il a beau se préparer à célébrer son 83e anniversaire (le 25 avril), Al Pacino ne semble pas sur le point de tirer sa révérence. Après avoir incarné Aldo Gucci dans le film La saga Gucci, l’acteur du Parrain et de Scarface se préparerait à reprendre le personnage de Vincent Hanna dans la suite du film d’action culte Heat, réalisé par Michael Mann. L’acteur légendaire continue aussi de se raconter sur scène dans un spectacle solo qu’il promène aux quatre coins du monde depuis quelques années.

AFP

Martin Sheen

Âge : 82 ans

Films marquants : Apocalypse Now, Wall Street, Les infiltrés

Il joue, depuis 2014, un des rôles principaux de la série de Netflix Grace et Frankie, aux côtés de Jane Fonda et Lily Tomlin. Il a aussi récemment fait une courte apparition dans la série Ramble On, qui met en vedette son fils, Charlie Sheen.

AFP

Harrison Ford

Âge : 80 ans

Films marquants : Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner

Qui a dit que les octogénaires ne pouvaient pas jouer les héros au cinéma ? À 80 ans, l’infatigable Harrison Ford a récemment dépoussiéré son fouet et son chapeau d’archéologue pour se glisser pour une cinquième (et ultime) fois dans la peau du célèbre personnage d’Indiana Jones. En attendant la sortie de ce nouveau film, à la fin juin, on peut voir Ford dans la comédie Thérapie vérité, sur Apple TV+.

Getty Images via AFP

Robert De Niro

Âge : 79 ans

Films marquants : Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis

L’acteur de Taxi Driver et des Affranchis, qui célébrera son 80e anniversaire en août prochain, sera la tête d’affiche de Zero Day, une nouvelle série attendue sur Netflix plus tard cette année. On l’a aussi vu récemment dans les films Amsterdam (2022) et L’Irlandais (2019).

AFP

Danny DeVito

Âge : 78 ans

Films marquants : La guerre des Rose, Vol au-dessus d’un nid de coucou

Mine de rien, Danny DeVito célébrera son 79e anniversaire de naissance en novembre prochain. En plus de préparer un retour sur les planches à Broadway en octobre prochain, l’acteur jouera aux côtés de Chris Pine dans la comédie à suspense Poolman.

John Rainford/WENN.com

Helen Mirren

Âge : 77 ans

Films marquants : The Queen, Gosford Park, Excalibur

La grande actrice britannique enchaîne les rôles dans les films et séries télé depuis quelques années et elle ne semble pas sur le point de ralentir le rythme. On la verra même cette année dans trois nouveaux longs métrages, dont la comédie Barbie et le film d’action Fast X.

Nicky Nelson/WENN

Diane Keaton

Âge : 77 ans

Films marquants : Le parrain, Annie Hall, Manhattan

Ancienne muse et actrice fétiche de Woody Allen, Diane Keaton compte plus de 70 tournages à son actif depuis ses débuts dans le film Lune de miel aux orties, en 1970. Après avoir campé des septuagénaires cool dans Poms : la grande compétition et Mack & Rita, elle retrouvera bientôt Jane Fonda et Mary Steenburgen dans la suite du film Club de lecture.

AFP

Sally Field

Âge : 76 ans

Films marquants : Forrest Gump, Norma Rae, Lincoln

En plus d’avoir joué récemment dans plusieurs épisodes de la série de HBO Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, Sally Field a donné la réplique à Jane Fonda et Lily Tomlin dans la comédie 80 pour Brady.