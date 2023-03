À VOIR: Lane Hutson continue d'écrire l'histoire

On ne peut savoir si Lane Hutson connaîtra une grande carrière dans le circuit Bettman, mais il sera considéré à jamais comme l’un des défenseurs les plus prolifiques de l’histoire de la NCAA.

• À lire aussi: Le défenseur Lane Hutson, la prochaine star du Canadien? : «J’entends souvent des noms pour des comparaisons...»

• À lire aussi: Frozen Four: cinq espoirs du Canadien en lice

Jeudi, le 62e choix au total du dernier repêchage a ouvert la marque dans un duel des Terriers de l’Université de Boston face aux Broncos de l’Université de Western Michigan, à Manchester, au New Hampshire.

Ce filet, le 15e de la saison du petit et habile défenseur, a donné le coup d’envoi aux demi-finales régionales du championnat de la NCAA.

Les Terriers ont triomphé par la marque de 5 à 1, prolongeant leur série de succès à huit gains. Ils affronteront le Big Red de l’Université Cornell ou les Pioneers de l’Université de Denver au prochain tour.

Hutson a donc porté son total à 48 points en 37 matchs à sa première saison dans les rangs universitaires américains. Par le fait même, il a dépassé la récolte du grand Brian Leetch lors de la campagne 1987-1988, et est devenu le troisième défenseur de 19 ans et moins le plus productif de l’histoire de la NCAA.

Seuls Curt Giles (49 points, 1976-1977) et Craig Redmond (54 points, 1982-1983) ont mieux fait, à une époque où les buts se faisaient beaucoup moins rares.

Rappelons que Hutson a été nommé recrue par excellence de la conférence Hockey East et fait partie des 10 candidats pour l'obtention du prestigieux trophée Hobey-Baker.