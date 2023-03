[BALADO] Algues: la menace des sargasses

Les sargasses, cette algue brune envahit les côtes de l’Atlantique et des caraïbes, particulièrement depuis une dizaine d’années.

Et le phénomène va en s’accroissant, à tel point qu'on parle des sargasses comme la plus grande marée d’algues envahissantes au monde. Mais d’où viennent-elles et pourquoi sont-elles aussi abondantes ?

