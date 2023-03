Cartes de crédit: les consommateurs canadiens sur la corde raide

En raison de l’inflation élevée et de la hausse des coûts d’emprunt, la dette totale des consommateurs canadiens a grimpé à 2370 milliards $ au quatrième trimestre 2022, en hausse de 6,2 %, selon la firme d’analyse financière Equifax Canada.

• À lire aussi - Budget Girard: une baisse d’impôt qui favorise les plus riches

Durant le quatrième trimestre de l’année dernière, le niveau d’endettement non hypothécaire a cru de 5,4 % par rapport à la même période de 2021, une hausse plus marquée qui affecte plus les personnes âgées de 27 à 42 ans avec un bond supérieur à la moyenne de 8,4 %.

Même si la dette hypothécaire représente les trois quarts de toutes les dettes des consommateurs, le stress financier est plus apparent chez les non-propriétaires, aux prises avec les dettes de cartes de crédit.

Au Québec, l’endettement moyen se situe désormais à 18 495 $, le deuxième plus faible endettement du Canada derrière le Manitoba (17 073 $), alors que la palme revient à l’Alberta avec 24 724 $ pour la période considérée.

Le dernier trimestre de 2022 a également connu une augmentation continue du nombre de consommateurs qui utilisent activement des produits de crédit (qui ont ouvert au moins un produit de crédit), en hausse de 3,2 %, selon le rapport d’Equifax Canada.

«Nous commençons à constater une augmentation des paiements manqués sur les cartes de crédit et les prêts automobiles, en particulier pour les consommateurs à faible revenu», a estimé Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada.

«La gestion des finances pendant une période prolongée d’inflation élevée avec une hausse du coût de la vie s’avère malheureusement excessive pour certaines personnes», a analysé Mme Oakes, anticipant un choc de paiement pour les prêts hypothécaires.