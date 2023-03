Cisjordanie: un Palestinien tué par des tirs israéliens

Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens jeudi près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, au premier jour du ramadan, selon le ministère de la Santé palestinien.

Amir Imad Abou-Khadija, 25 ans, a été «abattu par les forces d'occupation israéliennes» à Tulkarem, écrit le ministère, précisant qu'il avait été touché par plusieurs balles, dont une à la tête.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'était pas en mesure de fournir immédiatement des informations sur cet incident, survenu au premier jour du ramadan, et quelques jours après qu'Israéliens et Palestiniens se sont engagés lors de pourparlers en Égypte à tenter de faire baisser les tensions alors que le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence.

«J'appelle toutes les parties à s'abstenir de mesures unilatérales qui provoquent une escalade des tensions» et de «tout acte provocateur en cette période sensible», a déclaré mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies l'émissaire de l'ONU pour la paix au Proche-Orient, Tor Wennesland.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 87 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 13 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.