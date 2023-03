Des opportunités pour Marchand

Au lendemain du budget du Québec, alors que les municipalités se plaignent d’avoir été oubliées malgré une explosion d’enjeux, l’idée d’attirer l’attention sur des solutions à l’étranger, comme le fera le maire de Québec en mission dans les pays nordiques, apparaît intéressante.

Le budget du Québec déposé mardi fait en effet ressortir à quel point les villes, qui doivent faire face à un nombre grandissant de responsabilités, n’ont pas le choix de se battre pour obtenir du soutien de la part du gouvernement du Québec.

C’est particulièrement vrai en matière de logements sociaux, d’itinérance ou de transport collectif, tous des dossiers qui se trouvent au cœur de la mission à Copenhague, Malmö et Helsinki, qui débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 31 mars.

Le maire estime, avec raison, qu’on doit encore démontrer au Québec « comment on peut faire une différence ». Il croit que les idées venues d’ailleurs peuvent inciter à aller plus vite et plus loin.

L’un des défis de cette mission, véritable « feu roulant » de rencontres, comme l’a lui-même décrit Bruno Marchand, résidera justement dans la capacité à garder le focus.

À force de vouloir à ce point démontrer qu’il travaille fort en mission, j’y vois un risque de s’égarer. On verra à l’usage.

Comité plénier sur le déneigement

Le maire a par ailleurs confirmé hier, avant son départ de Québec, qu’un comité plénier sur le déneigement aurait finalement lieu d’ici le dernier conseil avant les vacances d’été des élus.

Dans les circonstances, alors que l’opposition réclamait un comité plénier avant l’automne, Bruno Marchand devait faire preuve de bonne foi.

La gestion du déneigement cet hiver a été très critiquée de toutes parts, tant par l’opposition que par les citoyens et les commerçants.

« On ne voulait pas noyer le poisson », s’est défendu le maire, répétant qu’il fallait du temps pour réunir toutes les informations.

Sur une question aussi importante et au cœur de ses responsabilités que le déneigement, toutefois, la Ville se devait d’en faire une priorité et faire preuve d’efficacité.

Espérons que l’exercice permettra notamment de mieux comprendre ce qui s’est réellement passé durant la fin de semaine du Carnaval et du Tournoi pee-wee, où la crise du déneigement a atteint un sommet.

Agendas

Le maire a aussi fait savoir qu’il n’avait pas l’intention, pour des raisons de sécurité, de partager les agendas de missions à l’étranger, comme l’ont réclamé lundi les oppositions.

Si cet enjeu s’avère légitime, rien ne devrait l’empêcher de partager ces agendas après les déplacements, ce qu’il s’est engagé à faire.