John Carlson rétabli de son effrayante blessure

Ayant raté la moitié de la saison 2022-2023, John Carlson est prêt à revenir à l’action jeudi soir. Le défenseur des Capitals de Washington a mis derrière lui son effrayante blessure, trois mois après avoir reçu une rondelle à la tête.

L’arrière vedette aurait pu perdre dans la vie à cause du tir de Brenden Dillon, des Jets de Winnipeg, qui lui a fracturé le crâne et lacéré l’artère temporale, le 23 décembre. Sa remise en forme relève presque du miracle après la violence des images (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«Je me sens très bien. Je suis heureux de retrouver la routine. Je suis un peu nerveux, c’est vraiment différent de n’importe quelle partie que j’ai jouée durant ma carrière», a raconté Carlson en point de presse après l’entraînement matinal.

Les blessures à la tête ne sont jamais à prendre avec un grain de sel et le vétéran de 33 ans ressent un peu de nervosité à savoir comment son corps réagira. Mercredi, il avait confié n’avoir subi aucun symptôme de commotion cérébrale ni de mal de tête.

«Je m’habitue au fur et à mesure, en passant du premier jour sur patin au premier entraînement complet et aux situations de match. Ça devient de plus en plus vrai, mais ce n’est jamais [comme jouer un match], surtout à ce temps-ci de l’année», a expliqué l’Américain.

Élément essentiel de l’attaque des Capitals, Carlson avait amassé 21 points en 30 rencontres avant sa blessure. L’entraîneur-chef Peter Laviolette a salué le retour d’une «pièce importante».

«Il est en excellente forme. Il s’est entraîné très fort pendant les 30 à 45 derniers jours. Il est prêt», a-t-il souligné.

Toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires, les Capitals devaient affronter les Blackhawks de Chicago en soirée, à Washington.