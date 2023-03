La gouverneure générale Mary Simon dépense près de 700 000$ pour un voyage de quatre jours

Le gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a dépensé près de 700 000$ lors de son tout premier voyage, un séjour de quatre jours en Allemagne en octobre 2021.

C’est ce qu’on apprend dans des documents déposés au parlement aujourd’hui en réponse à une question de la députée du Bloc québécois Julie Vignola.

«Près de 700 000$ d’argent public pour un voyage de quatre jours, c’est tout simplement insensé. Alors que la population se serre la ceinture pour faire face à l’inflation, la Gouverneure générale, dont la fonction date d’un autre siècle, dilapide carrément les fonds publics», a grondé Mme Vignola.

Mary Simon s’est rendue à Berlin et à Francfort du 17 au 21 octobre 2021, pour renforcer les relations bilatérales entre le Canada et l’Allemagne et participer au Salon du livre de Francfort où le Canada était l’invité d’honneur. La représente du roi était alors en poste depuis moins de trois mois, ayant été assermentée le 26 juillet 2021.

La très longue liste déposée au parlement totalise 679 306$ de dépenses, dont 75 903,83$ uniquement en chambres d’hôtel dans les établissements les plus luxueux du trajet : le Ritz Carlton à Berlin, le Hilton à Frankfort et le St-James à Londres.

24 158,15$ ont aussi été dépensés pour une réception à Frankfort et 19 794,10$ pour un dîner organisé par l’ambassadeur du Canada en Allemagne.

Ces nouvelles dépenses de la gouverneure générale s’ajoutent à celles faramineuses qu’elle a effectuées lors de son séjour au Moyen-Orient il y a un an : 80 000$ uniquement en repas servis en vol pour elle et ses 29 invités, dont près de 1000$ en tranches de limes et de citrons seulement.

«Les folies de voyage de la gouverneure générale doivent cesser. La position du Bloc Québécois est claire : nous devons nous débarrasser de cette fonction archaïque dont le coût dépasse de loin l’utilité», a déclaré Mme Vignola en ajoutant que la représentante du monarque avait en plus bénéficié d’une augmentation de salaire de 40 000$.