LNH: voici quelques joueurs connus ici ayant marqué 60 buts avant Connor McDavid

Connor McDavid est en voie d’établir la saison la plus productive des années 2000 au niveau des buts. Sa performance de mercredi soir lui a permis d’atteindre le plateau des 60 filets pour la première fois de sa carrière.

McDavid est le 22e joueur du groupe sélect des marqueurs de 60 buts et vient rejoindre Auston Matthews, Alexander Ovechkin et Steven Stamkos parmi les joueurs actifs à avoir réalisé cet exploit. Bien entendu, au haut de l’échelle, on retrouve de grands noms comme Wayne Gretzky, Brett Hull et Mario Lemieux, auteurs de saisons de plus de 85 buts.

Quelques joueurs bien connus au Québec font aussi partie de cette liste. Les voici :

- Mario Lemieux

À tout seigneur tout honneur. Le «Magnifique» a franchi quatre fois la marque des 60 réussites, soit en 1988, 1989, 1993 et 1996. Le légendaire porte-couleurs des Penguins de Pittsburgh a établi son sommet personnel en 1988-1989 avec pas moins de 85 buts, en route vers une campagne de 199 points. À l’époque de Lemieux, il y a eu 14 saisons consécutives avec minimalement un marqueur de 60 buts (1981 à 1994).

- Mike Bossy

Bossy sera reconnu à jamais comme l’un des meilleurs francs-tireurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ses neuf saisons de suite de plus de 50 buts lui ont permis d’entrer dans la légende, mais il a aussi fait secouer les cordages 60 fois dans cinq campagnes avec les Islanders de New York. Tout cela pour la meilleure moyenne de l’histoire pour les filets par rencontre, soit 0,762. Lemieux n’était pas loin derrière avec 0,754.

- Luc Robitaille

En 1992-1993, année couronnée par une présence des Kings de Los Angeles en finale de la Coupe Stanley, Gretzky s’est retrouvé sur la touche pour la moitié de la campagne, et un joueur s’est levé pour remplir le filet à sa place. Robitaille a touché 63 fois la cible cette année-là, inscrivant 26 buts de plus que son plus proche poursuivant, Tony Granato. Ce fut la dernière saison où le Montréalais de 27 ans a dépassé les 40 filets.

- Guy Lafleur

Un palmarès sur les meilleurs marqueurs de l’histoire ne serait pas complet sans le «Démon blond». Au cours de ses meilleures années avec le Canadien de Montréal, soit ses six récoltes de plus de 100 points consécutives, Lafleur a fait scintiller la lanterne 60 fois en 1977-1978. La fierté de Thurso a réussi quatre tours du chapeau cette saison-là.

- Steve Shutt

Compagnon de trio occasionnel de Lafleur, Steve Shutt a été le premier joueur de l’histoire de la Sainte-Flanelle à marquer 60 buts, en 1976-1977. Il pourrait être surprenant d’apprendre que l’Ontarien n’a franchi qu’une seule fois la barre des 50 filets. Outre celui-ci et Lafleur, aucun joueur du CH ne s’est approché de la soixantaine. Stéphane Richer, en 1990, a effectué un bel effort avec 51 réussites.