L’Océanic privé de son capitaine contre les Remparts

RIMOUSKI - L’Océanic sera privé de son capitaine Mathis Gauthier pour son programme double face aux Remparts de Québec qui mettra fin à la saison régulière vendredi soir à Québec et samedi après-midi à Rimouski.

Gauthier a été blessé en première période du match de dimanche dernier contre les Tigres. « Même si on voulait, il n’est pas en mesure de jouer. Nous sommes sérieusement amochés avec Mathis Aguilar, Maël St-Denis et Lyam Jacques qui sont tous sur la touche. Ce sont des joueurs importants pour l’aspect physique. Nous aurons une très jeune défensive, mais on va jouer pour gagner », a lancé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un défi de taille

Les Remparts ont remporté les six matchs contre l’Océanic jusqu’ici cette saison. « Nous sommes conscients de l’ampleur du défi, surtout avec les absents, mais ça va donner la chance aux jeunes de faire leurs preuves contre la meilleure équipe du circuit. Lorsque la rondelle va tomber, on va s’organiser pour compétitionner. Les gars sont prêts à ça. Les joueurs qui seront utilisés vont vivre l’expérience et nous donner le meilleur hockey possible », a mentionné le pilote de la formation rimouskoise.

L’avantage de la glace

Pas besoin de rappeler à Serge Beausoleil l’importance d’avoir l’avantage de la glace en première ronde des séries. « Tout est encore possible. C’est sûr qu’on veut avoir l’avantage de la glace. Personne n’est à l’abri d’une surprise. Il faut éviter de leur donner des buts gratuits comme nous l’avons fait contre les Tigres dimanche. Nous avons dominé 26-14 pour le temps passer en zone adverse. Les Remparts ont une relance de l’attaque assassine ».

L’Océanic et les Saguenéens sont à deux points des Wildcats de Moncton du 3e rang de l’Association de l’Est. Les trois équipes ont deux matchs à jouer. Rimouski affronte Québec à deux reprises alors que Chicoutimi fait de même contre le Drakkar de Baie-Comeau. Moncton se mesure à deux adversaires de bas de classement soit Bathurst (déjà éliminé des séries) et Cap-Breton.

Hamrla devant le filet

Serge Beausoleil fera confiance à Patrik Hamrla, très solide dernièrement, pour amorcer le match de vendredi. Avec les quatre blessures, un attaquant en santé sera retranché. La défensive comptera un joueur de 16 ans (Spencer Gill) et trois de 17 ans (Cory MacGillivray, Luke Coughlin et Mathys Laurent).

L’attaquant de 19 ans Julien Béland est à un but du plateau des 30, une hausse de production intéressante pour celui qui en avait inscrit 10 l’an dernier. L’attaquant de 20 ans, William Dumoulin poursuivra sa carrière l’an prochain avec les Patriotes de l’UQTR.