Maple Leafs: Auston Matthews se met en marche

Selon ses standards, Auston Matthews connaît une saison en dents de scie avec les Maple Leafs de Toronto. Le numéro 34 a toutefois retrouvé ses bonnes habitudes dans les derniers matchs et il a été une partie intégrante de la victoire des siens de 6 à 2 face aux Panthers de la Floride, au FLA Live Arena, jeudi.

• À lire aussi: Le CH s'incline dans un match tumultueux à Boston

Le tireur d’élite américain a marqué ses 33e et 34e filets de la saison pour aider les Leafs à rebondir après le match désastreux de mardi. Les Islanders de New York avaient alors battu la troupe de Sheldon Keefe 7 à 2.

Matthews a récolté huit buts et 16 points à ses 12 derniers duels, portant sa récolte totale en 2022-2023 à 34 buts et 73 points.

Les autres vedettes offensives des Leafs se sont aussi amusées aux dépens des Panthers. William Nylander et Mitch Marner ont chacun obtenu un but et une mention d’aide, tandis que John Tavares a récolté trois aides.

Michael Bunting et Alexander Kerfoot ont offert des buts d’assurance à leur équipe.

Par ailleurs, le défenseur Morgan Rielly a regardé la partie des gradins. Keefe a justifié cette décision en expliquant vouloir accorder du repos à son défenseur numéro 1.

Pour les Panthers, chaque point est crucial dans la course aux séries éliminatoires. Cette défaite et le revers de mardi face aux Flyers de Philadelphie leur compliqueront certainement la tâche.

Matthew Tkachuk et Nick Cousins ont été leurs buteurs dans le duel du jour.

Les «Bolts» moins électriques que jamais

À Ottawa, les Sénateurs ont donné une leçon de hockey au Lightning de Tampa Bay en l’emportant 7 à 2.

Défaits à leurs trois derniers duels, les «Bolts» sont méconnaissables par les temps qui courent.

La troupe de Jon Cooper était encore dans le coup en début de troisième période. Deux réussites de Brady Tkachuk et un but d’Austin Watson en seulement 1 min 28 s. ont toutefois cloué le cercueil du Lightning.

Alex DeBrincat a donné le ton à la rencontre en touchant la cible deux fois au premier vingt.

Brayden Point, avec son 45e filet de la campagne, et Mikhail Sergachev avaient ensuite ramené les leurs dans le coup.

Derick Brassard et Erik Brannstrom ont complété la marque pour les «Sens». Ce dernier a d’ailleurs touché la cible de façon spectaculaire, en parcourant l’entièreté de la patinoire avant de déjouer Brian Elliott.

C'est dans une énorme adversité que la formation floridienne tentera de rebondir lors de ses deux prochains matchs. Elle croisera le fer avec les deux seules équipes ayant déjà obtenu leur billet pour les séries éliminatoires, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline.