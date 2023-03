Mbilli et Kean jouent gros

Christian Mbilli a donné beaucoup d’entrevues ces derniers jours. Mbilli est intelligent, cultivé et affable. Les médias commencent à se l’arracher.

Tellement que le promoteur Camille Estephan s’inquiétait hier. Il aimerait que les boxeurs qui ont de gros combats devant eux puissent encore mieux se concentrer dans les derniers jours.

L’exemple de Jean Pascal lors de son dernier duel à Laval contre Michael Eifert l’a fait réfléchir. On n’affronte pas Carlos Gongora grâce à Salut Bonjour.

D’ailleurs, Gongora affichait une confiance inquiétante après la pesée. Collier autochtone autour du cou, garant de l’aide des dieux, on sent qu’on a devant soi un ancien champion du monde dans la force de l’âge. Il a passé le K.-O. à Ali Akhmedov au Hard Rock Hotel à Hollywood en Floride pour mériter la ceinture IBF des 168 livres.

C’est un gaucher et il frappe dur. Il a perdu son titre en Angleterre par décision partagée. Ça veut tout dire.

Alvarez ou Benavidez dans la mire

C’est simple, si Christian Mbilli gagne ce combat, il aura Canelo Alvarez ou David Benavidez dans la mire. Si Benavidez gagne samedi contre Caleb Plant.

Mais ce sera plus compliqué pour Canelo Alvarez puisque son promoteur Eddie Hearn le protège comme la prunelle de ses yeux. Faut dire que Canelo vaut quelques centaines de millions.

SIMON KEAN... ENFIN SAVOIR

L’autre combat dont on parle moins, mais qui a un enjeu très important est celui de Simon Kean. Le grand Simon, qui a obtenu sa licence d’entrepreneur général, est toujours amoureux de la boxe. Mais veut savoir. Lors de son dernier « combat » au Casino, son adversaire s’était agenouillé devant lui en guise de protestation contre la fédération française de boxe.

Ça fait plus qu’un an que Simon ne s’est pas battu. Il a un client convaincant devant lui. Eric Molina s’est battu contre Anthony Joshua et Deontay Wilder contre qui il a duré neuf rounds.

Mais Molina a maintenant 40 ans. Il est expérimenté et possède une très bonne droite. Quand on visionne ses combats contre Joshua et Wilder, on le trouve pas très rapide même s’il est fort. Mais Simon Kean, malgré sa grande force, n’est pas Deontay Wilder.

L’enjeu véritable du combat est la carrière de Simon Kean. Il doit gagner pour retrouver la chance d’obtenir de grands combats. Les blessures, la pandémie et sa seule défaite contre Dillon Carmen l’ont considérablement retardé.

Kean lui-même et son promoteur Camille Estephan veulent savoir. Ils vont savoir.

Quand on dit que c’est un gala débile pour une salle comme le Casino, sachez que Leïla Beaudoin, maintenant classée cinquième sur BoxRec, sera de la partie. Elle aussi cogne à la porte des gros combats chez les femmes. Ils sont beaucoup plus faciles à décrocher puisque la compétition est plus faible. Et Steve Claggett, souvent finaliste, fait partie de la carte comme quatrième ou cinquième combat.

LE BEAU WILKENS

Mon nouveau chouchou Wilkens Mathieu va livrer son deuxième combat contre Jose Antonio Gonzalez Saldana. Une fois qu’on a prononcé son nom au complet, Jose est âgé de 36 ans ! Exactement le double de Wilkens Mathieu. Georges Laraque a juré qu’il arriverait avant six heures pour être certain de voir le jeune Wilkens...

Georges va adorer le poulet General Tao, le smoked meat et les clubs à la dinde au menu...

DANS LE CALEPIN - Plus ça va, plus c’est désolant au Casino de Montréal. Jean-François Bergeron, comptable et président de Loto-Québec qui préside surtout aux coupures, n’a toujours pas été capable de trouver quelques employés pour le service de valet à l’entrée principale, les vestiaires sont toujours fermés, la boutique est close et les parkings sont d’une saleté gênante. Heureusement, Gestev (salut Martin Tremblay) fait du bon travail au Cabaret. Et on remarque quelques améliorations dans l’équipement...

Lou DiBella en a assez

« Je n’aime plus le monde de la boxe. Il n’y a plus cette camaraderie entre les promoteurs que nous avions. C’est devenu presque impossible d’organiser les meilleurs combats parce que les boxeurs sont contrôlés par des plateformes comme DAZN qui coulent des milliards. Si je n’avais pas deux autres entreprises qui vont bien, je ne serais déjà plus dans la boxe. J’ai 62 ans et je pense sérieusement à me retirer de la boxe, »

C’est Lou DiBella qui parle. Et le ton est à la fois passionné et pessimiste. DiBella était à Laval pour le combat de Jean Pascal dont il était le promoteur et il était au Casino hier parce que Carlos Gongora est son boxeur en finale contre Christian Mbilli.

PASCAL N’ÉTAIT PAS PRÊT

DiBella a été cruellement déçu par la performance de Jean Pascal. Et par les pertes financières énormes qu’il a dû encaisser.

Quelques jours après le combat, il n’en revenait toujours pas à quel point Pascal a complètement loupé son rendez-vous avec Michael Eifert. « Je pense que malgré ses 40 ans, Pascal a commis une erreur de débutant. Il a grossièrement sous-estimé Eifert et ne l’a pas pris au sérieux. En plus, même s’il a travaillé fort au gym, je le soupçonne d’avoir profité des soirées de Miami. Vaudrait peut-être mieux que son prochain camp d’entraînement soit dans une autre ville », de dire DiBella.

Faut préciser que Jean Pascal s’est entraîné à Miami pour affronter Fanlong Meng et qu’il a été éblouissant dans son combat.

Par ailleurs, la vie est maintenant très compliquée pour un promoteur comme DiBella qui est indépendant. Eddie Hearn de Matchroom, fort d’une entente de 1,6 milliard de dollars avec DAZN et Top Rank avec ESPN sont les deux joueurs incontournables dans le marché international de la boxe.

« Il faut maintenant avoir les reins très solides pour jouer dans les grandes ligues. Pensez-vous que Camille Estephan y arriverait s’il était moins riche ? » de conclure DiBella, qui a déjà été patron de HBO pendant une dizaine d’années et qui a joué dans plusieurs films dont Rocky Balboa.