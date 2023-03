Nouvelle impasse dans les négos à l’Université Laval

Le syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) a rejeté une hypothèse de règlement proposé par un conciliateur, laissant entrevoir une nouvelle impasse dans le conflit dont les négociations sont ajournées depuis près d’une semaine.

Le conciliateur nommé par le ministère du Travail avait déposé sa proposition à la partie syndicale vers 13h, mercredi. L’hypothèse touchait les trois aspects de la négociation qui coincent actuellement, soit le salaire, le plancher d’emploi et la liberté universitaire.

Rappelons que ce même conciliateur avait ordonné une suspension des négociations d’une durée d’une semaine, vendredi dernier, pour permettre un moment de réflexion aux deux parties.

Or, l’Université Laval indique dans un communiqué diffusé jeudi matin que quatre heures après l’envoi de la proposition, son rejet avait déjà été confirmé par le SPUL.

«Tout porte à croire que l’exécutif du SPUL n’a pas réfléchi de son côté et ne veut pas faire son bout de chemin pour trouver des solutions. Cela nous désole grandement», a lancé le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et financières, André Darveau.

En début de semaine, le syndicat des professeurs affirmait de son côté avoir fait des «concessions très importantes», au sujet des augmentations salariales demandées.

La grève qui perdure depuis près de quatre semaines touche environ 23 000 étudiants, soit environ 40% des cours offerts.