Place au WAQ

Photo fournie par WAQ

Plus de 2500 créateurs(trices) du web sont attendus du 23 au 25 mai au Terminal - Port de Québec pour participer au 12e Web à Québec (WAQ), le plus grand rassemblement annuel francophone en Amérique du Nord. Le WAQ explorera ses quatre pistes thématiques « classiques » : la communication et marketing, le développement, le design et l’innovation. Toujours à l’affût des tendances web de l’heure, l’événement ajoute à sa programmation trois autres volets, soit le jeu vidéo, les communications dans l’administration publique et les compétences transversales (soft skills). Des conférenciers vedettes seront présentés au début et à la fin de chacune des journées. Parmi les conférences à ne pas manquer : William Simetin-Grenon (vice-président et chef des opérations d’Explor.ai), Catherine Roy (responsable du réseau des centres de conceptions de Thales), Mélissa Gamache (coordonnatrice aux médias sociaux et plan de commandites chez Canac) et Daniel Ouellet (conseiller spécial, design stratégique chez Cossette). Il reste encore des billets pour un accès complet ou journalier. Renseignements : https://webaquebec.org/

Le Petit Blanchon en folie

Photo fournie par Affiche Le Petit Blanchon

Le 9e spectacle-bénéfice Le Petit Blanchon en folie au profit de la fondation Le Petit Baluchon se tiendra le jeudi 25 mai, dès 17 h (cocktail) et 19 h (spectacle) à La Scène Lebourgneuf de Québec. Six courageux candidats (Maryse Fabien, Dany Provost, Jacynthe Lemay, Simon McGrath Martel, Eric Girard et le ministre Jonatan Julien) chanteront sur scène avec des musiciens alors que leurs performances vocales seront évaluées par trois juges provenant de différents médias (Joanne Boivin, Rythme FM, Julie Couture, TVA, et Dominique Maurais, Radio X). Un duel spécial mettra aux prises un habitué (Mario Martel, du Groupe Roy) contre Carl Ouellet (président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles). Claire Pimparé, porte-parole de la fondation, sera présente à la soirée qui sera animée par Archy. Les profits de la soirée permettront à la fondation de venir en aide à des jeunes enfants ayant subi de graves sévices psychologiques et physiques. Renseignements et achats de billets sur le site de la fondation au https://www.fondationlepetitblanchon.com/.

L’Art miniature

Photo fournie par DCL

Diffusion culturelle de Lévis (DCL) invite les artistes professionnels à participer à la 12e Internationale d’art miniature qui se déroulera du 18 juin au 3 septembre au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis. Des bourses de 3500 $ seront partagées parmi les œuvres primées. La dernière Internationale avait réuni 135 artistes en provenance de 21 pays, dont l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, le Liban, la Malaisie et la Suède. La date limite d’inscription a été fixée au 19 mai 2023. Tous les détails au https://artmini.com/fr/.

Anniversaires

Photo d’archives Agence QMI

Anick Lemay (photo), actrice et comédienne québécoise (L’Échappée, Aller simple), 52 ans... Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor, princesse Eugénie d’York, fille du prince Andrew et de Sara Ferguson, 33 ans... Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de Maax... Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de Formule 1, 47 ans... Chaka Khan, chanteuse, soliste de Rufus, 70 ans... Marie Malavoy, ex-députée de Taillon (PQ) à l’Assemblée nationale (2006-2014), 75 ans.

Disparus

Photo d’archives AFP

Le 23 mars 2022 : Madeleine Albright (photo), 84 ans, ancienne secrétaire d’État américaine et première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain entre 1997 et 2001... 2021 : George Segal, 87 ans, acteur et producteur américain nommé à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le rôle du jeune professeur Nick dans Qui a peur de Virginia Woolf... 2019 : Gérard Bélanger, 83 ans, sculpteur et un pionnier de la fonderie d’art au Québec (Inverness)... 2019 : Claude Besson, 70 ans, auteur-compositeur-interprète et musicien français... 2017 : Lola Albright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine (Peter Gunn)... 2016 : François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 1970... 2014 : Adolfo Suarez, 81 ans, président du gouvernement espagnol durant la Transition démocratique (1976-1981)... 2013 : Paul Bonneau, 50 ans, caméraman de TVA Québec... 2013 : Joe Weider, 93 ans, une figure légendaire du culturisme...

2011 : Elizabeth Taylor, 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien... 2010 : Jean Séguin, 87 ans, journaliste et commentateur sportif... 2001 : David Mac Taggart, 68 ans, fondateur de Greenpeace.