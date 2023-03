Remparts: dans la tête de Patrick Roy, ce sera son «dernier match» derrière le banc en saison régulière au Centre Vidéotron

Patrick Roy n’a jamais caché ses intentions de se retirer du poste d’entraineur-chef des Remparts de Québec au terme de la présente saison. Même si rien n’est encore coulé dans le béton, il dirigera celui de vendredi soir au Centre Vidéotron comme s’il s’agissait de son dernier en saison régulière, devant les partisans de l’équipe.

• À lire aussi: [VIDÉO] Patrick Roy accuse un entraineur d'avoir demandé à ses joueurs de blesser les siens

Comme il l’a souvent répété, sa décision finale reposera sur les intentions de Simon Gagné, qu’il a identifié comme son successeur à condition, évidemment, qu’il accepte le défi.

«Dans ma tête, c’est mon dernier match, a-t-il tout de même mentionné. C’est le temps de penser à moi et passer à autre chose. Comme je l’ai dit à maintes et maintes reprises, on va avoir une meilleure idée à la fin de la saison. J’aime beaucoup les Remparts et je ne laisserai jamais l’équipe en difficulté. Je veux rester dans l’entourage et mon objectif est d’être le directeur-général de l’équipe. Je veux rester dans l’organisation, près des gens et des partisans et essauer de bâtir de bonnes équipes tout en étant plus libre de mon temps.

«C’est tout ce que je souhaite qui m’arrive. Tout ça va être relatif à Simon et quand il va avoir pris sa décision, on va s’assoir ensemble. Remuer ça, présentement, ça ne fait pas partie de mes priorités.»

Premier rang en jeu

Pour l’instant, les Remparts ont l’occasion de confirmer leur première place du classement général en remportant les deux derniers matchs de la saison, vendredi et samedi, face à l’Océanic de Rimouski.

Déjà, ils sont assurés de terminer, dans le pire des scénarios, au deuxième rang.

«Peu importe, on sait que peu importe qui on va affronter en séries éliminatoires, on va en avoir les mains pleines. C’est pourquoi on prend très au sérieux la façon dont on doit jouer de sorte qu’on n’aura pas à apporter des ajustements mais complimenter des éléments afin d’être compétitif et qu’on puisse gagner ces matchs-là.»