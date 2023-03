Jake Evans n’en veut pas à Brock Nelson pour sa chute contre lui après une mise en jeu

BOSTON | Jake Evans avait terminé sa rencontre avec les journalistes dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au TD Garden. Il récupérait une bouteille d’eau dans le frigidaire en continuant de parler du match du 14 janvier contre les Islanders à Long Island.

« Si tu regardes la reprise, j’ai gagné cette mise en jeu, la rondelle partait de notre côté, mais sur la feuille de pointage, ils ont écrit que j’ai perdu la mise en jeu. »

Evans n’a pas juste perdu une mise en jeu. Avec deux minuscules secondes à jouer en première période, il s’est retrouvé au cercle des mises en jeu contre Brock Nelson. Le gros centre des Islanders a poussé son rival avec son bâton pour ensuite chuter sur lui.

Nelson, un centre de 6 pi 4 po et 212 lb, a chuté sur Evans qui n’a pas réussi à encaisser le choc. Le numéro 71 du CH s’est blessé au genou gauche sur cette séquence.

« C’était une mise au jeu sans importance, avec deux secondes (2,6 s) à jouer, honnêtement. J’essayais de la gagner et un homme pas mal plus gros que moi est tombé sur mon genou, a rappelé Evans. J’étais assez inquiet sur le coup, c’était comme si mon genou s’était séparé de mon corps. Mais on a évité l’opération, ce qui était positif. Je suis juste heureux de pouvoir finir la saison avec l’équipe. »

Evans n’entretenait toutefois pas de rancune contre Nelson.

« J’appelle ça les mises en jeu cimetières en fin de période, qui ne veulent rien dire, a dit l’Ontarien. J’essaie de toutes les gagner. Je n’ai aucun regret. C’était un simple accident malchanceux. »

Un centre intelligent

Un peu plus de deux mois après cet incident, Evans fera son retour au jeu face aux Bruins, jeudi, au TD Garden. Les médecins avaient parlé d’une absence de huit à dix semaines. Il n’y a donc pas eu de retard dans sa guérison.

« C’est excitant, a souligné Evans. J’aime les défis. Je pensais à ce retour depuis longtemps et je suis heureux de revenir. Je savais que ça serait cette semaine, et ça adonne que c’est la meilleure équipe de la ligue. J’aime les défis. »

Face aux Bruins, Evans jouera au centre de Rem Pitlick et de Brendan Gallahger.

« Jake est un joueur très intelligent qui comprend le jeu, a noté Gallagher. C’est facile de jouer avec lui. On pense de la même façon.il est fort aux mises au jeu. C’est toujours plus facile de jouer avec des joueurs qui pensent le jeu de la même façon que toi. »

« C’est un gars qui joue du hockey de 200 pieds, a renchéri Martin St-Louis. Il aidera sur le désavantage numérique et à cinq contre cinq. Il a une bonne expérience dans la LNH et tu sais à quoi t’attendre de lui. J’aime son engagement aussi. »

Sans Ylönen et Harris

Présents à l’entraînement matinal à Boston, Jesse Ylönen et Jordan Harris ne seront pas en uniforme. Chris Wideman, qui a reçu des traitements en matinée, sera à son poste à la ligne bleue.

Jake Allen obtiendra le départ pour le CH. Il sera confronté à Jeremy Swayman.

La formation probable du CH

RHP-Suzuki-Hoffman

Drouin-Dach-Gurianov

Pitlick-Evans-Gallagher

Pezzetta-Tierney-Belzile

Matheson-Savard

Edmundson-Wideman

Kovacevic-Barron

Allen