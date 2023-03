Un tout dernier tour de piste chez Hydro-Québec pour Sophie Brochu

Alors que son successeur ne semble toujours pas trouvé, la PDG sortante Sophie Brochu participera demain à sa dernière rencontre avec les administrateurs de la société d’État.

• À lire aussi: La rémunération des grands patrons d’Hydro-Québec bondit de près de 40 %

Hydro-Québec fait peau neuve. Non seulement un nouveau PDG entrera en fonction le 11 avril, mais une autre personne clé doit être remplacée, Jacynthe Côté, présidente du conseil d’administration. Elle a annoncé qu’elle ne renouvellera pas son mandat lorsque celui-ci se terminera, le 14 mai 2023.

Sans connaître l’ordre du jour, la nomination du ou de la prochaine PDG d’Hydro-Québec devrait être au cœur des discussions. Rappelons que le mandat de Sophie Brochu se termine le 11 avril. En vertu de la loi, le conseil d’administration a pour tâche de suggérer une liste de candidats possibles au gouvernement.

PDG par intérim ?

Est-ce que c’est déjà fait ? Est-ce que ce sera fait vendredi ? Impossible d’obtenir des réponses, puisqu’autant Hydro-Québec que le gouvernement refusent de répondre aux questions pour le moment. Mais tout semble laisser croire qu’aucun candidat ne serait encore retenu, et qu’un PDG par intérim pourrait entrer en fonction le 11 avril.

Le ministère du Conseil exécutif, en quelque sorte la garde rapprochée de François Legault, a confirmé au Journal qu’aucune firme de recrutement externe n’était impliquée dans la « chasse » au prochain PDG d’Hydro, la plus rentable des vaches à lait du gouvernement. Celle-ci remettra en effet un dividende de 3,4 milliards $ au gouvernement du Québec cette année.

Ça bouge au CA

Sur les 17 membres du CA actuellement, cinq doivent renouveler leur mandat d’ici septembre.

Jacynthe Côté, présidente du CA d’Hydro-Québec

Après celui du PDG, le remplacement prioritaire concerne la présidence du conseil d’administration. Jacynthe Côté a été la première femme à présider le conseil d’administration d’Hydro-Québec. Son mandat se termine le 14 mai 2023, et elle a déjà annoncé qu’elle ne souhaitait pas le renouveler. Mme Côté a reçu une rémunération totale de 119 360 $ en 2022, soit 10 % de plus que l’année précédente.

Cette personne clé agit comme intermédiaire entre le conseil d’administration et l’équipe de direction, et répond des décisions d’Hydro-Québec auprès du ministre responsable.

Québec nomme le président ou la présidente du Conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois, consécutivement ou non.

Silence chez Hydro

Notons qu’en décembre 2022, le ministre Pierre Fitzgibbon a « placé » un des siens, le sous-ministre du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie David Bahan, au sein du conseil d’Hydro-Québec.

Le ou la nouvelle PDG devra travailler en tandem avec le ministère de l’Énergie et suivre ses grandes orientations, si l’on en croit Pierre Fitzgibbon. Celui-ci aura, tout comme François Legault, sûrement, son mot à dire sur le choix du futur PDG de la société d’État.

Cinq postes à combler au CA d’Hydro-Québec

Jacynthe Côté, présidente du CA | Échéance : 14 mai 2023

présidente du CA | Sophie Brochu, PDG | Échéance : 2 avril 2023

PDG | Geneviève Brouillette, chef de la direction financière, Groupe ALDO | Échéance : 4 septembre 2023

chef de la direction financière, Groupe ALDO | Luc Doyon, administrateur de sociétés | Échéance : 4 septembre 2023

administrateur de sociétés | Hélène V. Gagnon, vice-présidente – Affaires publiques et communications mondiales, CAE inc. | Échéance : 4 septembre 2023