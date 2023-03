[VIDÉO] Patrick Roy en furie contre un entraineur adverse

Patrick Roy a piqué une sainte-colère contre l’entraineur-chef des Cataractes de Shawinigan Daniel Renaud en troisième période, mercredi, l’accusant d’avoir demandé à ses joueurs d’asséner des coups de bâton à ceux des Remparts de Québec.

Le pilote des Diables rouges est grimpé sur la baie vitrée pour invectiver son homologue et la discussion animée s’est poursuivie pendant quelques secondes.

«J’espère que la ligue va enquêter. Voir un coach se cacher derrière ses joueurs, en leur demandant de slasher plus fort, ça n’a plus sa place dans notre ligue, déclarait après le match Roy au quotidien Le Nouvelliste. On l’a entendu donner ces consignes aux joueurs. Ça ternit l’image de notre ligue.»

De son côté, Renaud niait avec véhémence ces allégations.

«Il [Patrick Roy] doit avoir de très, très bonnes oreilles. Considérant les deux vitres qui séparent les deux bancs, il n’y a aucun bruit qui se rend d‘un coté à l’autre. Zéro. Je n’entends rien de ce qui se passe sur le banc adverse et c’est impossible que quiconque entende un commentaire quelconque provenant de notre banc. C’est impossible. De toute façon, c’est faux.»

Les Remparts ont remporté la rencontre par la marque de 6-3.