Visite de Biden à Ottawa: ayons des attentes modestes

Joe Biden s’en vient à Ottawa pour réciter les incantations d’usage sur la solidité des relations entre les deux pays. Les attentes sont modestes.

La cordialité va régner entre Biden et Justin Trudeau pendant cette visite éclair.

Les irritants persistent néanmoins, et leurs solutions dépendent beaucoup des législateurs et des bureaucrates.

Des visites rituelles

Depuis Harry Truman, la visite d’État à Ottawa est devenue un rituel pour les présidents américains qui y récitent les incantations d’usage sur la solidité de la relation bilatérale. Quelques présidents, dont Donald Trump, ont préféré escamoter ce rituel, et ceux qui y sont allés ont à peine mentionné ces visites dans leurs mémoires.

Par exemple, on a retenu la visite de John F. Kennedy pour son fameux discours au Parlement, mais Kennedy lui-même en avait gardé un souvenir amer. Non seulement John Diefenbaker et lui se détestaient, mais la pelletée de terre que Kennedy avait soulevée lors d’une banale cérémonie avait ravivé une vieille blessure au dos qui l’a fait souffrir jusqu’à son décès.

Les visites de Ronald Reagan et George Bush père et leurs rapports étroits avec Brian Mulroney ont beaucoup fait évoluer la relation bilatérale.

Ça n’empêche pas que les irritants dont on discutait à l’époque (dont le bois d’œuvre, les marchés agricoles, les pêcheries, la modeste contribution militaire canadienne ou la circulation maritime dans l’Arctique) sont encore là.

Les nouveaux irritants

Ces irritants traditionnels seront au programme de la visite de Biden, mais de nouveaux irritants occuperont l’essentiel de leurs discussions, sans qu’ils puissent y faire grand-chose.

Sur l’immigration et le chemin Roxham, on ne peut pas s’attendre à plus que de vagues déclarations d’intentions. Pour Biden, les problèmes de la frontière nord ne sont rien comparés à ceux de la frontière sud. En plus, comme les solutions durables doivent passer par le Congrès, ses promesses ne seront que des mots.

Les beaux discours sur la lutte aux changements climatiques masqueront la réalité de deux gouvernements qui défendent leurs producteurs de pétrole et de gaz. Biden aura peut-être des mots encourageants pour les exportations d’Hydro-Québec, mais les vraies décisions se prennent dans les États.

L’éléphant dans la pièce

On discutera aussi de l’OTAN, de l’Ukraine et de la stratégie à adopter face à la montée de la Chine, mais la pérennité de ces engagements dépendra du retour d’un certain consensus bipartisan sur la politique étrangère américaine, ce qui est loin d’être acquis.

L’éléphant dans la pièce lors de ce sommet à Ottawa demeurera le retour toujours possible de Trump ou d’un de ses disciples à la tête des États-Unis, d’autant plus que le retour du cirque Trump, avec les accusations criminelles qui pendent au-dessus de l’ex-président, va complètement éclipser le voyage à Ottawa dans les médias américains.

Tant que le trumpisme et le nationalisme étroit qui est devenu la marque de commerce des républicains persisteront dans l’environnement politique interne, les perspectives de collaboration à long terme avec les États-Unis, que ce soit pour les grands enjeux multilatéraux ou pour les enjeux bilatéraux plus limités, resteront extraordinairement incertaines.