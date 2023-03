Voies réservées: l’élargissement du boulevard Robert-Bourassa dénoncé par un organisme

L’organisme Accès transports viables dénonce le projet d’élargissement du boulevard Robert-Bourassa, pour implanter des voies réservées au nord, estimant qu’il s’agit d’un «ajout de capacité routière déguisé».

Lors d’une assemblée spéciale du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, mercredi soir, la Ville de Québec a confirmé qu’une troisième voie – dans chaque direction entre Lebourgneuf et Bastien – sera aménagée afin d’implanter une voie réservée d’ici «5 à 10 ans».

Le gouvernement caquiste a promis d’injecter 844 M$, en 2021, afin d’améliorer la desserte des banlieues pour le transport collectif, dans le cadre du REC (Réseau Express de la Capitale) qui comprend aussi le tramway et le tunnel Québec-Lévis. Plusieurs nouvelles voies réservées verront le jour, incluant celle sur Robert-Bourassa.

Angèle Pineau-Lemieux, d’Accès transports viables, juge que la Ville et le MTQ (qui est maître d’œuvre du projet) vont «contribuer à l’augmentation de la capacité routière» en élargissant le boulevard. Elle aurait préféré qu’une des deux voies actuelles soit convertie en voie réservée au lieu d’ajouter une troisième voie.

«Selon les bonnes pratiques en aménagement du territoire, ces voies réservées devraient être construites à même l’emprise existante afin de favoriser un véritable transfert modal de l’auto-solo aux transports en commun. Il est d’ailleurs particulièrement inquiétant de voir que l'on ne peut même pas garantir que les voies seront réservées en tout temps aux transports collectifs», a-t-elle exprimé dans un communiqué diffusé jeudi.

En effet, la Ville n’a pas été en mesure de préciser, mercredi soir, si les autobus et/ou les covoitureurs auront un accès exclusif à cette voie, du matin jusqu’au soir. La planification de ce projet d’envergure est en cours et la réflexion se poursuit, a indiqué Marc Des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville.

«On recule de 15 ans!»

«Malheureusement, en matière de mobilité durable, force est de constater qu’on a échoué dans l’aménagement du secteur Lebourgneuf. Pourtant le potentiel y est: c’est un quartier qui est un des plus gros pôles de déplacements de la région! À l’aube d’un voyage en Scandinavie, où le maire dit vouloir s’inspirer des meilleures pratiques, notamment en matière de mobilité durable, on recule de 15 ans en arrière avec l’élargissement présenté du boulevard Robert-Bourassa», critique Mme Pineau-Lemieux.

D’autres experts en mobilité et en aménagement du territoire, interrogés par Le Journal en 2021, partageaient l’avis de Mme Pineau-Lemieux, déplorant eux aussi l’élargissement éventuel d’autoroutes pour aménager des voies réservées.

Un viaduc sur Lebourgneuf?

La porte-parole d’Accès transports viables s’inquiète par ailleurs des scénarios explorés par la Ville et le MTQ pour reconfigurer et sécuriser le carrefour Lebourgneuf/Robert-Bourassa, le plus achalandé du réseau routier municipal à Québec. Un pont d’étagement est bel et bien à l’étude, a-t-on confirmé mercredi soir.

«Entendre que l’on donne en exemple d’inspiration le pont d’étagement de l’intersection de Robert-Bourassa—Sainte-Foy, bien honnêtement, ça me fait tomber en bas de ma chaise. C’est un secteur ultra accidentogène, que les résidents du coin ont peur de fréquenter à pied», souligne Mme Pineau-Lemieux.