THIBAULT, Manon



À l'Hôtel de Dieu de Québec, le 20 mars, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Manon Thibault, elle était la fille de dame Georgette Théberge (feu Yvon Thibault), et l'épouse de M. Guy Bouffard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/71302Elle laisse dans le deuil outre sa mère et son époux ; ses filles Marie-Ève Bouffard (Jason Therrien), Maude Bouffard (Cynthia Ayotte), ses petits-enfants : Emma et Charles Therrien, Alice Ayotte Bouffard; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-soeur : Gilles (Hélène Bélanger), Annie (Steve Sirois) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bouffard : Sylvie (Pierre Goulet), Diane (Gilles Paquet), Claire (Robin Claveau), Gaston (Catherine Leclerc), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à l'équipe d'hémato-oncologie de l'Hôtel de Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666 www.cancer.ca