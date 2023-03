Après les meilleurs de la LNH, le CH affrontera les pires

Le calendrier de la Ligue nationale de hockey (LNH) réserve parfois quelques incongruités à ses équipes et le Canadien peut en témoigner cette semaine, qui lui réserve des confrontations littéralement aux antipodes.

Ainsi, la formation montréalaise vient de visiter les meneurs du classement général, les Bruins de Boston, qui l’ont vaincue 4 à 2 jeudi. Maintenant, place aux pauvres Blue Jackets de Columbus, locataires de la cave de la LNH avec leurs 51 points. Sur papier, la victoire semble à la portée des hommes de l’instructeur-chef Martin St-Louis, samedi, car leurs prochains rivaux ont gagné seulement 22 fois en 70 parties. Puis, ils ont annoncé vendredi avant-midi que l’attaquant Patrik Laine avait subi une blessure au triceps la veille et qu’il manquera de deux à quatre semaines d’activités.

Les Jackets risquent donc de se présenter au Centre Bell avec le moral dans les talons et en état de fatigue significatif, puisqu’ils devaient accueillir les Islanders de New York en soirée.

Toutefois, il est de mise de rappeler que Columbus a soutiré un gain en deux affrontements face au Tricolore en novembre. Les hommes du pilote Brad Larsen ont également surpris les Capitals de Washington 7 à 6 en prolongation, mardi. C’est par ailleurs le Québécois Pascal Vincent, assistant à l’entraîneur, qui a dirigé le club lors des deux derniers duels en raison d’un décès survenu dans la famille de Larsen.

«Nous savons que nous misons sur un bon vestiaire. Il y a de bonnes personnes ici. On sait que les joueurs veulent compétitionner, peu importe le classement actuel. Ces gars-là sont fiers et veulent montrer leur savoir-faire. Ils souhaitent créer des fondations pour le futur et je suis fier d’eux», a louangé Vincent cette semaine au quotidien «The Columbus Dispatch».

Quelques comparatifs

Reste que les Jackets ne sont pas les Bruins et les chiffres le montrent bien. Les trois premiers joueurs de la LNH pour le meilleur différentiel évoluent à Boston, incluant le meneur Hampus Lindholm (+47). Du côté de l’Ohio, Johnny Gaudreau se «démarque» avec son dossier de -26. Si David Pastrnak domine les Oursons avec 49 buts et 95 points, Gaudreau est en tête de son équipe avec 65 points. Le meilleur buteur des siens est cependant Boone Jenner (24).

Collectivement, c’est plutôt triste dans le camp de l’organisation qui s’attendait à beaucoup mieux en 2022-2023. Columbus possède la quatrième pire attaque avec 2,69 filets inscrits en moyenne par rencontre, tout juste inférieur au bilan du Canadien (2,76). Le club présente la deuxième défense la plus généreuse du circuit en vertu d’une moyenne de 3,89; le CH est 28e à 3,69.