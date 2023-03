Autre pépin technique à «Zénith» avant l'incroyable prestation d'Annie Villeneuve

La formule en direct de la compétition musicale «Zénith» a encore une fois donné des sueurs froides à l’équipe, jeudi, quand la vidéo dans laquelle la chanteuse Annie Villeneuve expliquait sa stratégie n’a pu être diffusée en raison d’un pépin technique.

• À lire aussi: Pierre-Yves Lord succède à Véronique Cloutier à l’animation des Gémeaux

• À lire aussi: Stromae annule trois spectacles pour «raisons médicales»

On se rappelle que le 2 février dernier, en ouverture d'émission, il n'y avait pas de son. L'animatrice Véronique Cloutier avait poursuivi sans savoir qu'on n'entendait rien à ce qu'elle disait à la maison. Radio-Canada avait expliqué qu'une panne de son liée à une erreur de mise en ondes était en cause.

Ce jeudi, c'était moins grave, bien sûr, et Annie Villeneuve ne s’est d'ailleurs pas laissée distraire par ce pépin. Elle a offert une solide prestation avec la pièce «L’enfer», de Stromae, qui traite de suicide et que l'artiste belge avait dévoilé dans un bulletin d'information en France.

Toute de blanc vêtue et entourée de danseurs dans des costumes noirs représentant les pensées qui mènent parfois à commettre l’irréparable, l'artiste est devenue au fur et à mesure du numéro tâchée de suie noire – jusque dans le visage –, chaque fois que les danseurs la malmenaient ou s'emparaient d'elle pour la faire tourner dans les airs. Après son touchant tour du chant, Annie Villeneuve a expliqué sa démarche, elle qui souhaite que les gens qui ont des idées noires aillent chercher de l’aide.

Elle a fait mouche avec sa prestation, tellement que les Z lui ont accordé la note parfaite de 25 et le public à la maison lui a donné le plus de votes, lui valant cinq points supplémentaires, si bien qu’avec un total global de 101 points (96 + 5), Annie Villeneuve, représentante des Y, s’est faufilée en finale où elle retrouvera Éléonore Lagacé des Z. On connaîtra les finalistes des X et des Boomers au cours des deux prochains épisodes de «Zénith» en vue de la finale du 13 avril prochain sur ICI Télé.

Jeudi, Annie Villeneuve croisait le fer avec Matt Lang, Jason Roy Léveillée et Damien Robitaille, qui ont tous été éliminés au terme de la soirée.