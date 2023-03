Six morts dans des frappes russes dans l'est et le sud de l'Ukraine

Six personnes ont été tuées dans une frappe russe contre la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, et une sixième est morte dans une autre attaque dans le sud du pays, ont annoncé vendredi les autorités.

«Trois femmes et deux hommes sont morts» à Kostiantynivka, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bakhmout, épicentre de combats avec l'armée russe, a indiqué le service d'État pour les Situations d'urgence sur Telegram.

La frappe survenue dans la nuit de jeudi à vendredi a touché un bâtiment abritant un centre d'accueil humanitaire dans cette ville, ont précisé les secours.

AFP

Les trois femmes dont les corps ont été sortis des débris avaient été évacuées auparavant des localités de Bakhmout, Tchassiv Iar et Opytné, très affectées par les combats, a indiqué le parquet général sur Telegram.

Un projectile d'une batterie antiaérienne russe S-300 a touché l'immeuble du centre d'accueil et un autre est tombé à côté, selon le parquet général.

AFP

En outre, vendredi matin, une femme a été tuée et quatre autres civils blessés par des tirs d'artillerie dans le village de Bilozerka, dans la région de Kherson (sud), a ajouté le parquet.

Des maisons, lignes électriques et gazoducs ont été endommagés par ce bombardement, a-t-il précisé.