Courageuse victoire de Mbilli: le combat de l’année?

Non seulement Christian Mbilli a vaincu Carlos Gongora de façon spectaculaire, jeudi soir au Casino de Montréal, mais il a lancé un message fort dans le monde de la boxe.

À quand un combat de championnat du monde entre Mbilli (24-0, 20 K.-O.) et Canelo Alvarez chez les poids super-moyens ?

Le protégé d’Eye of the Tiger Management, qui l’a emporté par décision unanime des juges (97-93, 98-92, 99-91), a démontré tout son courage dans ce combat contre le dangereux Gongora (21-2, 16 K.-O.), tout aussi méritant.

Photo fournie par Vincent Ethier, EOTTM

On ne serait pas surpris que ce duel entre Mbilli et Gongora soit en lice pour le combat de l’année. Le huitième round a été particulièrement fertile en émotions quand Mbilli a d’abord été fortement ébranlé. On le sentait sur le point de visiter le tapis, mais il a puisé dans ses ressources pour ensuite distribuer quelques solides coups à Gongora.

En savourant la victoire, Mbilli a conservé ses ceintures WBC Continental des Amériques et WBA International.