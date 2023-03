Début de la saison dans la Nationale de baseball: que le plus riche gagne!

Un milliard de dollars. C’est la masse salariale totale des quatre clubs qui sont favoris pour se rendre jusqu’en Série mondiale dans la Nationale. Plusieurs équipes essaient tout simplement maintenant d’acheter un championnat.

Les Mets, Padres, Dodgers et Braves paieront 966 M$ à leurs joueurs cette année. Elles sont considérées comme les quatre meilleures équipes de la Ligue nationale, mais aussi les plus dépensières. Seules les Phillies, qui ont atteint la série mondiale par surprise l’an dernier, dépensent autant que ces équipes.

Les Pirates, Reds, Nationals et Marlins dépensent par exemple cinq fois moins. La moyenne dans la ligue est de 147,8 M$.

Si on recule de 20 ans, les quatre équipes les plus dépensières dans la Nationale versaient 411 M$ à leurs joueurs.

Après des années de déceptions, les Mets ont enfin livré la marchandise l’an dernier. Merci au gérant Buck Showalter qui a mis de l’ordre dans un vestiaire qui sera payé 336 M$ cette année. Avec l’arrivée de Justin Verlander, les Mets partent en tête, mais pratiquement nez à nez avec les Braves.

Ces derniers n’ont aucune faiblesse et une attaque à faire rêver. Ce sera très chaud dans l’est de la Nationale.

Duel de la Californie

L’autre chaude lutte opposera les rivaux de la Californie : les Padres et les Dodgers.

Tanné de n’avoir aucune chance contre des Dodgers paquetés année après année, le propriétaire des Padres (arrivé en 2012) Peter Seidler a décidé que son équipe allait entrer dans la danse.

Il y a 10 ans, la masse salariale de l’équipe était de 71 M$. Elle est de 223 M$ cette année, soit 6 M$ de plus que les Dodgers. Seidler, un génie de la finance, dont la firme est évaluée à 3,5 G$, a changé le visage de la franchise.

Malgré tout, les Dodgers partaient favoris chaque année. Or, c’est moins clair cette année alors que Los Angeles a perdu quelques morceaux, pendant que les Padres en ont ajouté un gros avec l’ancien des Red Sox Xander Bogaerts, qui était pour aucune raison logique un mal-aimé des partisans à Boston. Ils vont rapidement s’en ennuyer.

SECTION EST

Mets de New York

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Buck Showalter

› Fiche en 2022 : 101-61

› Rang : 2e dans l’Est

› Acquisition importante : Justin Verlander

› Départs significatifs : Jacob deGrom, Chris Bassitt

Analyse :

Les Mets étaient l’équipe la plus dépensière l’an dernier. Et cet hiver, ils ont mis sous contrat Justin Verlander pour un an et 40 M$. C’est 1,27 M$ par départ et c’est le même salaire qu’aura son coéquipier Max Scherzer. Ce sera difficile de perdre avec ces deux machines. À 38 et 40 ans, Scherzer et Verlander ne ralentissent pas tant que ça. Mais s’ils se blessent, ça pourrait couler les Mets, alors que la lutte risque d’être chaude avec les Braves et les Phillies. Le lanceur Kodai Senga, à 30 ans, débarque finalement ici après avoir dominé au Japon depuis 11 ans. C’est intrigant, mais il n’y a rien de si clair. Il devrait commencer l’année dans la rotation. L’attaque sera évidemment encore explosive. Mais, attention, le meilleur releveur de la ligue et sa terrifiante mélodie de trompette, Edwin Diaz, qui vient de signer un contrat de 100 M$ pour 5 ans, risque de rater toute la saison après une gênante blessure en célébrant à la Classique mondiale.

Braves d’Atlanta

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Brian Snitker

› Fiche en 2022 : 101-61

› Rang : 1er dans l’est

› Acquisition importante : Sean Murphy

› Départs significatifs : Dansby Swanson, Kenley Jansen

Analyse :

Les Braves ont été assez tranquilles côté agents libres, sauf qu’Alex Anthopoulos a réalisé un des plus gros coups avec la transaction qui amène un des meilleurs receveurs de la ligue, Sean Murphy à Atlanta. Si tout le monde voit encore l’équipe parmi les clubs de tête cette année, c’est évidemment pour la même raison qu’ils sont si souvent au sommet : les lanceurs. La rotation est solide du début à la fin et les Braves ont un des meilleurs enclos de releveur du monde avec A.J. Minter et Raisel Iglesias. Le troisième but Austin Riley a déjà démontré qu’il était beaucoup plus qu’un bon petit frappeur et s’est imposé au cœur de cette offensive très diversifiée. Avec Matt Olson et Ronald Acuna fils qui sont déjà trop forts et qui sont encore en mode apprentissage, Atlanta sera rapidement dans le rétroviseur des Mets, si ce n’est pas l’inverse.

Phillies de Philadelphie

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Rob Thomson

› Fiche en 2022 : 87-75

› Rang : 3e dans l’est

› Acquisitions importantes : Trea Turner, Taijuan Walker

› Départs significatifs : Noah Syndergaard, Kyle Gibson, Jean Segura

Analyse :

C’était difficile de prédire quel genre de saison allaient avoir les Phillies l’an dernier. Ils ont été finalement assez mauvais pour commencer l’année, ont congédié leur gérant Joe Girardi, ont été pas si pires et ont miraculeusement abouti en Série mondiale. Chaque mois était une surprise. C’est un peu la même chose cette année. L’équipe n’a pas assez d’outils, surtout en relève, pour jouer au niveau des Braves ou des Mets. Mais leur as Aaron Nola est revenu très fort l’an passé. Bryce Harper a démontré qu’il était capable d’être le meilleur frappeur au monde quand ça compte, mais on risque de ne pas le voir avant le match des étoiles. Nick Castellanos ne peut pas faire pire que l’an dernier. Il y a donc des signes encourageants et évidemment, comme l’an dernier, les Phillies ont une des attaques les plus solides. Et ce n’est pas que sur papier. Ils l’ont prouvé au plan statistique l’année passée alors qu’ils ont été parmi les meilleures équipes pour les circuits, les coups sûrs et les points produits. Peu de lanceurs sont de bonne humeur d’aller affronter les Phillies. Retenez le nom d’Andrew Painter qui, à 19 ans, est l’un des plus beaux espoirs du baseball.

Marlins de Miami

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Skip Schumaker

› Fiche en 2022 : 69-93

› Rang : 4e dans l’est

› Acquisition importante : Luis Arraez

› Départs significatifs : Brian Anderson, Pablo Lopez

Analyse :

Après quelques années à dépenser moins de 50 M$ sur leur masse salariale, les Marlins commencent à déplier plus d’argent avec une masse à 81 M$. C’est bien en dessous de la moyenne, mais ça donne un peu de saveur et d’espoir à cette organisation qui semble coincée sur l’autoroute depuis quelques années. L’an dernier, il ne fallait pas les sous-estimer en raison de la qualité de leurs artilleurs. Effectivement, Miami a été dans le top 10 des meilleurs clubs de la ligue à ce chapitre, surtout grâce à Sandy Alcantara, vainqueur du Cy Young. Le problème, c’est qu’ils ont quand même subi 93 revers. Offensivement, c’était triste. Ça pourrait l’être moins cette année avec l’arrivée du spectaculaire Luis Arraez des Twins (en échange du partant Pablo Lopez). La jeune sensation Jazz Chisholm fils a été blessée longtemps l’an dernier. Il a déjà le talent pour transformer une attaque. Mais il y a trop de trous encore offensivement. L’arrivée du jeune gérant Skip Schumaker pourrait-elle avoir le même effet que Kevin Cash avec les Rays ? Espérons-le. Il est temps qu’il se passe quelque chose à Miami.

Nationals de Washington

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Dave Martinez

› Fiche en 2022 : 55-107

› Rang : 5e dans l’est

› Acquisition importante : Trevor Williams

› Départs significatifs : Nelson Cruz

Analyse :

Les Nationals pourraient difficilement être aussi mauvais que l’an dernier. Stephen Strasburg, à 35 M$, a lancé quatre manches. Patrick Corbin, à 23 M$, était en forme. Mais il aurait peut-être dû ne pas l’être. Il a fini la saison avec 6 victoires et 19 défaites. Sa moyenne de point mérité : 6,31. Il a donné 210 coups sûrs en 152 manches. Il s’agit d’un des pires contrats de l’histoire du baseball. Heureusement, l’échange de Juan Soto, l’été dernier, est venu transformer leur avenir alors qu’ils ont ajouté six jeunes espoirs, plaçant maintenant Washington parmi les équipes les plus prometteuses pour l’avenir. Mais en attendant, Keibert Ruiz, CJ Abrams et Victor Robles ne peuvent pas traîner le club très loin offensivement. À surveiller : Cade Cavalli, un très gros lanceur droitier qui lance du feu et qui a dominé partout où il est passé depuis son repêchage en première ronde en 2020. Il devrait obtenir un poste sur la rotation et part l’année parmi les favoris comme recrue de l’année.

SECTION CENTRALE

Cardinals de St. Louis

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Oliver Marmol

› Fiche en 2022 : 93-69

› Rang : 1er dans la centrale

› Acquisition importante : Wilson Contreras

› Départs significatifs : Yadier Molina, Albert Pujols, José Quintana, Corey Dickerson

Analyse :

Les Cards tenteront de faire les séries pour la 5e année de suite, ou la 15e fois en 20 ans. C’est épatant, surtout pour un club qui se retrouve au milieu de peloton pour la masse salariale. Mais les joueurs veulent jouer là et l’équipe a réussi à cultiver une tradition de loyauté. C’est la fin d’une époque avec la retraite de Yadier Molina, mais de le remplacer par Wilson Contreras permettra de rapidement essuyer les larmes. Les Cardinals iront encore en séries et rien n’indique qu’ils ne seront pas aussi dominants cette année. Leur as, Jack Flaherty, est en forme. Miles Mikolas sera meilleur. À 41 ans, Adam Wainwright refuse de vieillir. Ça donne trois partants difficiles à battre en plus de Quintana et Steven Matz. La relève sera encore hallucinante. L’attaque est encore bien balancée avec le Canadien Tyler O’Neil, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Dylan Carlson et Tommy Edman. Attention à Jordan Walker aussi, un joueur polyvalent format géant qui pourrait faire sa place à 20 ans. Il risque d’être le prochain visage de la franchise.

Brewers de Milwaukee

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Craig Counsell

› Fiche en 2022 : 86-76

› Rang : 2e dans la centrale

› Acquisitions importantes : Jesse Winker, Abraham Toro

› Départs significatifs : Hunter Renfroe, Brad Boxberger, Kolten Wong.

Analyse :

Voilà un autre club qui en fait beaucoup avec moins d’argent que les autres. C’est une équipe que j’adore depuis plusieurs années, mais malgré leur bonne gestion hivernale, je crois que ce ne sera pas suffisant pour être supérieur aux Cardinals. La fenêtre s’était ouverte à Milwaukee, mais plusieurs joueurs devront en donner beaucoup, car elle est en train de se refermer. Les partants risquent encore d’être parmi les meilleurs de la ligue avec Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Freddy Peralta et Eric Lauer. En relève, à part Devin Williams, des doutes persistent. Offensivement, l’ajout de Jesse Winker devrait enlever de la pression à l’ancien des Jays Rowdy Tellez qui est devenu un favori de la foule avec sa puissance l’an dernier. Christian Yelich doit en donner plus et rester en santé. L’arrivée du Québécois Abraham Toro peut s’avérer très intéressante pour les Brewers. Avec l’interdiction des défensives spéciales, Toro pourra faire parler sa puissance du côté gauche de la plaque. S’il frappe comme il est capable, le gérant Craig Counsell, qui était un joueur dans le style de Toro, risque de l’adorer et de lui trouver une place souvent dans l’alignement.

Cubs de Chicago

Photo d'archives, AFP

› Gérant : David Ross

› Fiche en 2022 : 74-88

› Rang : 3e dans la centrale

› Acquisitions importantes : Dansby Swanson, Cody Bellinger, Jameson Taillon

› Départ significatif : Wilson Contreras

Analyse :

Après deux années de misère, les Cubs seront encore assez ordinaires cette année avec le départ de Wilson Contreras, un des meilleurs receveurs de la ligue. Ce serait étonnant qu’ils réussissent à jouer pour ,500. L’arrivée de Jameson Taillon pourrait aider une rotation qui a été horrible l’année dernière. Même chose du côté de la relève avec l’ajout de Brad Boxberger. Les Cubs ont d’ailleurs plusieurs releveurs spectaculaires qui donneront beaucoup de victoires. Offensivement, c’est insuffisant pour se comparer aux Cards ou aux Brewers. Ian Happ devient une supervedette, mais il faudra que Cody Bellinger retrouve son aplomb pour l’appuyer. La fin des défensives spéciales l’aidera beaucoup. Le voltigeur Seiya Suzuki peut aussi atteindre un autre nouveau après une première saison très intéressante. Attention au joueur d’avant-champ Matt Mervis, un intriguant choix de 39e ronde qui s’est avéré un frappeur monstrueux dans les ligues mineures. Les fans des Cubs en rêvent et il pourrait faire le saut cette année.

Reds de Cincinnati

Photo d'archives, AFP

› Gérant : David Bell

› Fiche en 2022 : 62-100

› Rang : 5e dans la centrale

› Acquisitions importantes : Kevin Newman, Nick Solak

› Départ significatif : Kyle Farmer

Analyse :

J’ai de la peine pour les Reds. Comment une équipe avec autant d’histoire peut être aussi médiocre année après année ? Ce sera la 143e saison des Reds cette année. Ils ont atteint les séries seulement 16 fois, dont 5 dans les 30 dernières années. Cincinnati est donc encore en pleine reconstruction après avoir bousillé le bel élan que l’équipe avait en 2020 alors qu’elle a participé aux séries. Tout n’est pas si sombre que ça non plus et regarder les Reds pourra quand même être un bon divertissement lorsque les jeunes Hunter Greene (et sa rapide de feu) et Nick Lodolo seront au monticule. Ils devraient être les deux piliers de la rotation. Le releveur Alexis Diaz, le frère d’Edwin, a aussi montré la saison dernière qu’il avait l’étoffe d’un stoppeur de pointe. L’attaque sera moyenne, menée par Jonathan India, Tyler Stephenson et Joey Votto. Le meilleur espoir de l’équipe de tout le baseball majeur, Elly De La Cruz, un arrêt-court dominicain de 6 pieds 5 pouces, pourrait faire le saut cet été. Il pourrait être une mince consolation durant cette saison qui s’annonce très difficile.

Pirates de Pittsburgh

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Derek Shelton

› Fiche en 2022 : 62-100

› Rang : 4e dans la centrale

› Acquisitions importantes : Vince Velasquez, Carlos Santana, Ji-Man Choi

› Départ significatif : Kevin Newman

Analyse :

Les Pirates ont participé aux séries trois fois lors des 30 dernières années. Et pour la 8e saison consécutive, ils n’y seront encore pas avec la troisième plus petite masse salariale. L’équipe semble en éternelle reconstruction. Leur joueur étoile, Bryan Reynolds, veut être échangé et sortir de ce marasme. Propriétaire depuis 2007, Robert Nutting est fortement critiqué, car il refuse de sortir le chéquier pour pousser l’équipe à un autre niveau. Nutting dénonce fortement la structure économique du baseball majeur et presse la ligue à trouver une solution pour la parité. Quelques jeunes Pirates ont quand même un bon spectacle à donner. Ke’Bryan Hayes deviendra une supervedette et Oneil Cruz, à l’arrêt-court, fait les manchettes sportives régulièrement avec son bras canon. À 23 ans, Roansy Contreras prendra les commandes de la rotation avec le bon vieux Rich Hill et le nouveau venu Vince Velasquez. Prometteur, le partant JT Brubaker devra en donner plus pour démontrer qu’il appartient aux majeures. Tout le monde le voyait meilleur que ce qu’il a offert l’an dernier.

SECTION OUEST

Dodgers de Los Angeles

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Dave Roberts

› Fiche en 2022 : 111-51

› Rang : 1er dans l’ouest

› Acquisitions importantes : Noah Syndergaard, J.D Martinez

› Départs significatifs : Trea Turner, Cody Bellinger, Justin Turner, Joey Gallo, Tyler Anderson, Andrew Heaney, Craig Kimbrel, David Price

Analyse :

Pour la première fois depuis plusieurs années, les Dodgers se sont affaiblis durant la saison morte. La perte de plusieurs ne sera pas comblée par l’arrivée des vieillissants Noah Syndergaard et J.D Martinez. Et malgré tout ça, les Dodgers finiront probablement au premier rang de leur section. Même devant les Padres qui misent beaucoup d’argent pour dominer l’Ouest de la Nationale. Ces derniers font d’ailleurs partie des cinq clubs qui dépenseront plus que les Dodgers cette saison. Et comme si les Dodgers n’étaient pas assez riches et bons, il faut souligner qu’ils ont encore une des meilleures banques d’espoir du baseball. D’ailleurs, le joueur d’avant-champ de 23 ans Miguel Vargas devrait faire le saut cette année. Dans l’organisation des Dodgers depuis 5 ans, cette jeune sensation cubaine sera dans les discussions pour le titre de recrue de l’année. Il sera très bon. Il n’a jamais frappé en bas de ,300 chez les pros. Sinon, les Dodgers vont encore dominer offensivement avec les Freeman, Betts et Smith tandis que la rotation sera toujours redoutable.

Padres de San Diego

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Bob Melvin

› Fiche en 2022 : 89-73

› Rang : 2e dans l’ouest

› Acquisition importante : Xander Bogaerts

› Départs significatifs : Josh Bell, Sean Manaea, Mike Clevinger, Will Myers et Jurickson Profar

Analyse :

Soto, Machado, Tatis fils et Bogaerts, que voulez-vous de plus ? Aucun lanceur ne sera capable de bien paraître en affrontant ces quatre monstres. La suspension de Tatis fils, l’an dernier, a considérablement ralenti les Padres qui ont l’intention de devancer les Dodgers cette année. Ça peut arriver, mais j’ai de gros doutes. À part Yu Darvish et Joe Musgrove, le reste de la rotation n’est pas aussi solide que les Dodgers. Évidemment, avec Josh Hader comme releveur numéro un, les Padres auront rarement besoin de faire des points après la 8e manche. Mais c’est mieux de fonctionner tout ce plan des Padres, car après tous leurs échanges, la banque d’espoirs est pratiquement vide. Néanmoins, avec un propriétaire aux poches très profondes, il semble maintenant toujours y avoir des solutions à San Diego.

Diamondbacks de l’Arizona

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Torey Lovullo

› Fiche en 2022 : 74-88

› Rang : 4e dans l’ouest

› Acquisitions importantes : Kyle Lewis, Miguel Castro, Evan Longoria, Lourdes Gurriel fils

› Départ significatif : Dalton Varsho

Analyse :

L’Arizona a remporté 52 matchs en 2021 et 74 l’an passé. C’est fou, c’est 22 victoires de plus en un an. La reconstruction des Diamondbacks doit rendre jaloux plusieurs marchés. Ils vont encore progresser et risquent de jouer au-dessus de la barre des ,500 cette saison. Lourdes Gurriel fils demeure jeune et devrait donner un solide coup de main à une offensive qui en avait besoin. L’ajout du vétéran Evan Longoria aidera les plus jeunes. Le premier but

Christian Walker s’impose comme une nouvelle super-vedette. L’avenir, toutefois, c’est Corbin Carroll, leur choix de première ronde en 2019. Et les Diamonbacks l’ont déjà décidé, en prenant le pari de lui faire signer une prolongation de contrat de 8 ans et 111 M$. Il est considéré comme un des plus beaux espoirs du baseball et a déjà joué plus d’une trentaine de matchs dans la grande ligue l’an dernier. Le lanceur numéro un Zac Gallen risque de demeurer un des meilleurs lanceurs au monde pour longtemps. Mais il est entouré d’une rotation peu effrayante. Bref, l’Arizona va continuer à progresser et pourra bientôt s’offrir quelques plus gros salariés pour viser les séries et même plus.

Giants de San Francisco

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Gabe Kapler

› Fiche en 2022 : 81-81

› Rang : 3e dans l’ouest

› Acquisitions importantes : Mitch Haniger, Sean Manaea

› Départs significatifs : Carlos Rodon, Brandon Belt, Evan Longoria

Analyse :

Personne ne saura jamais à quel point Aaron Judge est passé proche de signer avec les Giants, mais ça aurait été l’une des signatures les plus spectaculaires de l’histoire du baseball. Rappelons aussi qu’ils ont réussi à s’entendre avec Carlos Correa, mais l’équipe a changé d’idée après les tests physiques. San Francisco a connu une saison ordinaire en 2022 après avoir dominé en 2021. Je crois toutefois que 2021 était une anomalie. C’est un bon club, assez complet, mais qui ne peut pas espérer rivaliser avec les Dodgers ou les Padres. Je crois même que les Diamonbacks pourront les surpasser. Leur as Logan Webb est fantastique, mais le reste de la rotation est capable du meilleur comme du pire. Les Giants misent donc sur des plus jeunes alors qu’avec le départ de Brandon Belt, l’arrêt-court Brandon Crawford devient le dernier joueur qui était là lors de leur dernière Série mondiale. Incapable de signer de gros noms comme agents libres, l’équipe semble avoir décidé qu’il s’agit d’une année de transition dans la baie de San Francisco.

Rockies du Colorado

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Bud Black

› Fiche en 2022 : 68-94

› Rang : 5e dans l’ouest

› Acquisitions importantes : Pierce Johnson, Sam Hilliard, Nolan Jones

› Départs significatifs : Jose Iglesias, Chad Kuhl

Analyse :

Les Rockies seront la pire équipe de la meilleure division à mon avis. Ils ne seront pas très forts, mais seront loin d’être médiocres. L’équipe s’est enfoncée avec des décisions douteuses dans les dernières années, mais les fans des Rockies auront droit à une meilleure saison. Les partants German Marquez et Kyle Freeland donnent toujours une chance de gagner. Daniel Bard, une des plus belles histoires du baseball majeur, s’impose comme un des meilleurs releveurs de la ligue. Avec Kris Bryant, Charlie Blackmon, Ryan McMahon et Randal Grichuk, l’attaque n’est pas gênante du tout. Un nom que vous risquez d’entendre pour longtemps, toutefois, c’est celui d’Ezequiel Tovar, qui, à 21 ans, pourrait devenir l’arrêt-court régulier des Rockies. Ce phénomène du Venezuela a joué 9 matchs avec le Colorado l’an passé après avoir frappé pour ,319 dans le AA et le AAA.