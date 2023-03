Défilé de la Saint-Patrick: les cornemuses de retour dans les rues de Québec

Le défilé de la Saint-Patrick de Québec fait son grand retour samedi après-midi, après trois ans d’annulations forcées par la pandémie. L’organisation a mis toute la gomme pour la 11e édition de l’évènement.

Plus de 1000 participants vêtus de vert et des dizaines de cornemusiers paraderont sur environ deux kilomètres, entre l’avenue Cartier et la Place d’Armes à partir de 14h.

«C’est un grand plaisir de pouvoir enfin revenir dans les rues de Québec, se réjouit le porte-parole du défilé de la Saint-Patrick, Stephen Burke. C’est un évènement qui fait partie de l’identité de la ville et qui accueille le printemps en grand.»

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHERE

Musique traditionnelle

Les «pipers» et les percussionnistes des services d’urgence de Boston, New York, Chicago et Toronto feront à nouveau le voyage vers la capitale pour l’occasion.

«Nous sommes extrêmement contents de pouvoir compter sur la présence des groupes américains. Québec est la seule ville d’Amérique du Nord qui a l’honneur de les avoir pour fêter la Saint-Patrick. Ils aiment profondément revenir à Québec, parce que les gens sont très accueillants et la ville est magnifique», constate M. Burke.

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHERE

Les musiciens seront accompagnés de plusieurs groupes de danseurs traditionnels irlandais et d’apparat au cœur du défilé. La mascotte de l’évènement, le lévrier irlandais Olaf, sera lui aussi de la partie.

Lors de la dernière édition, en 2019, plus de 50 000 personnes ont assisté à la parade. Les pubs irlandais de Québec vont également ouvrir grand leurs portes à ceux qui voudront poursuivre les festivités après l’évènement.

Coup de foudre

La fête traditionnelle revêt une importance particulière pour la communauté irlandaise de Québec comme pour les Québécois de souche, selon Stephen Burke.

«C’est une vraie histoire d’amour qui s’est formée entre nos ancêtres respectifs. Ils partageaient une religion commune et plusieurs traits caractéristiques. La Saint-Patrick, c’est un beau clin d’œil à ceux qui sont arrivés ici et qui ont été accueillis par le Québec», conclut-il.