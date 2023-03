Fermeture du chemin Roxham: «C’est une belle victoire pour le Québec», affirme Legault

Le premier ministre François Legault s’est dit très heureux de l’entente entre le Canada et les États-Unis pour fermer le chemin Roxham.

L’entente doit d’ailleurs être applicable dès minuit ce soir.

François Legault avait de plus été très transparent jeudi en affirmant qu’il espérait une annonce du genre.

«On a travaillé très fort dans les dernières semaines pour s’assurer que M. Trudeau mette ça au-dessus de sa pile dans ses priorités avec M. Biden. Je pense que c’est important pour les Québécois que ce sujet-là soit abordé et éventuellement réglé», a commenté le premier ministre caquiste quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu, jeudi matin.

Le gouvernement Legault a multiplié les sorties récemment pour faire valoir que le Québec a dépassé sa capacité à accueillir les demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière par le chemin Roxham.

François Legault a notamment pris la plume pour écrire au premier ministre Justin Trudeau, en plus de signer une lettre ouverte dans le quotidien torontois The Globe and Mail.