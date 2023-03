Gala Les Olivier: «Laissez-nous partager la scène!», dit Michel Barrette

Les jeunes humoristes doivent partager la scène avec les autres générations selon Michel Barrette, affirmant que la liberté d’expression a changé avec les années.

«On était pas plus drôles avant, mais on avait plus de liberté d’expression. Aujourd‘hui on marche sur des œufs. [...] J’ai dit des choses à l’époque qui ne passeraient plus aujourd’hui», a confié l’humoriste québécois Michel Barrette, à l’émission «Le monde à l’envers».

TOMA ICZKOVITS

Cette question de Stéphan Bruneau arrive quelques jours après la controverse qu’a provoqué le Gala Les Olivier, certains reprochant un certain mépris de la part des jeunes humoristes à l’endroits des plus âgés quant aux sujets abordés.

M. Barrette, qui a affirmé vouloir se renouveler et changer le format de ces spectacles, s’est dit triste en regardant à plusieurs reprises le Gala: «J’avais l’impression d’assister à une seule génération sur une scène.»

TOMA ICZKOVITS

Il ne s’est cependant pas offusqué par la prise de position des jeunes humoristes, arguant un sens de l’humour, entre autres, mais a quand même réagi.

«Ça m’a chicoté, je les ai trouvés irrespectueux dans le sens que c’est un gala qui est supposé célébrer l’humour québécois, et l’humour québécois, c’est pas que des jeunes. Il faut les accueillir, mais pas tasser les anciens», a-t-il continué. «Laissez nous partager la scène!», a-t-il finalement clamé.

TOMA ICZKOVITS

Les autres débateurs, dont Richard Martineau, ont nuancé. «C’est la grande chaine de la vie» a soutenu le chroniqueur, ajoutant que le fait que les jeunes «bottent le cul des vieux» est normal, scandant un «Hakuna Matata» au passage.

Ce débat a d’ailleurs permis au panel d’enchaîner sur la question des «boomers», qui, selon eux, ne doivent pas être tassés de la place publique, au profit d’une meilleure représentation de la société avec toutes les générations notamment.

«Il faut s’écouter, apprendre et avancer», a répliqué Michel Barrette.