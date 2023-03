Grève à l’Université Laval: le dialogue de sourd se poursuit malgré la reprise des négos

Alors qu'une nouvelle ronde de négociations s'amorce sur le campus, le dialogue de sourds se poursuit entre la direction de l’Université Laval et le syndicat des professeurs après quatre semaines de grève.

Il ne faut pas «manquer le prochain rendez-vous» puisque les discussions qui reprennent après une semaine d'ajournement sont «cruciales», a indiqué vendredi la rectrice Sophie D'Amours.

«Le temps passe et il me semble que les étudiants et les étudiantes doivent pouvoir revenir à l’Université et terminer leur session. Les impacts de cette grève sont de plus en plus importants et réels sur la vie des gens», a-t-elle affirmé lors d’un point de presse.

Après une semaine de pause, les deux parties sont de retour à la table de négociation vendredi. Le dernier rebondissement dans ce conflit - le dépôt mercredi par le conciliateur d’une hypothèse de règlement global - n’a pas permis de dénouer l’impasse. Au contraire, le ton a monté entre la direction et le syndicat qui se sont mutuellement accusés de mauvaise foi.

Les discussions achoppent toujours notamment sur le plancher d’emploi et les augmentations salariales réclamées. «C’est vraiment malheureux qu’on ne réussisse pas à se rapprocher de la capacité de payer de l’Université. Je rappelle que l’on gère des fonds publics et qu’il faut faire des compromis», a affirmé la rectrice.

À ce chapitre, les deux parties n’ont pas bougé d’un iota depuis près de deux semaines.

Le vice-recteur exécutif et aux ressources humaines, André Darveau, a réaffirmé que le syndicat fait une «mauvaise interprétation» des états financiers lorsqu’il prétend que l’université dégage des surplus de 50 millions $ par année.

Le syndicat considère plutôt que l’établissement génère «des surplus financiers pharaonesques» et que ses demandes sont justifiées dans ce contexte, indique son président, Louis-Philippe Lampron.

La direction chiffre les demandes d'augmentations salariales à près de 30% d'ici 2026, une interprétation contestée par le syndicat. M. Darveau fait valoir que le dernier budget provincial déposé mardi prévoit une augmentation de 3% du budget de fonctionnement des universités québécoises pour la prochaine année.

Cours en ligne ou en présence

Les discussions achoppent aussi sur des enjeux de liberté académique, mais encore une fois, l’incompréhension entre les deux parties semble totale.

La direction affirme que les professeurs veulent choisir leur mode d’enseignement sur la base d'une «décision individuelle», laissant entendre que chacun professeur veut décider lui-même si le cours offert sera en ligne ou en présence.

M. Lampron rétorque qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation des demandes syndicales. Les professeurs veulent que la décision finale sur le mode d’enseignement revienne non pas à la direction ou au comité de programme, mais plutôt à l’assemblée de professeurs dans chaque unité, indique-t-il.

«Il faut être constructif. L’objectif est de faire atterrir cet avion», a lancé M. Lampron.

Dans les rangs des étudiants, le stress monte d’un cran. Quelque 23 000 étudiants ont au moins un cours affecté par la grève, dont 6700 qui devraient obtenir leur diplôme à la fin de la session en cours. La direction a déjà ouvert la porte à la prolongation de la session d’hiver au-delà du 30 avril. Les scénarios de reprise seront à géométrie variable, adaptés à la réalité de chaque cours.

«Le stress s’accentue de semaine en semaine. Après un mois sans avoir de cours, ç’a des impacts concrets sur la matière et la qualité de l’enseignement, indique Vickie Bourque, présidente sortante de la CADEUL, qui représente les étudiants du premier cycle.

«On va être rassuré seulement quand on va avoir une date finale de reprise des cours», laisse-t-elle tomber.