Îles-de-la-Madeleine: reprise d’un important employeur en faillite

L'entreprise Poissons Frais des Îles a remporté la mise et se porte acquéreuse dans la foulée de la liquidation des actifs de l’entreprise de transformation de produits marins LA Renaissance des Îles (LRDI), qui a fait faillite l’an dernier, a appris l’Agence QMI.

Son propriétaire, Christian Vigneau, a offert plus de 6,6 millions de dollars à Financement agricole Canada (FAC), unique créancier garanti au dossier. L’entrepreneur de 47 ans a accueilli la nouvelle avec grande joie, vendredi soir, soit un peu plus de 24 heures après la fin de la période de soumissions.

«C’est une super surprise, avec une journée de suspense, avec quatre mois de suspense, on peut dire. Depuis l’automne dernier qu’on regardait ça aller et on ne savait pas trop ce qui allait se passer avec ça. Et ces derniers temps, on y a mis beaucoup, beaucoup de travail dans ce sens-là. Ça fait qu’on est très heureux du dénouement de tout ça!» s’est-il réjoui.

Le syndic de faillite José Roberge, de la firme Roy Métivier Roberge, mandataire de FAC, a précisé avoir reçu plus de 30 soumissions, dont seulement trois offres en bloc pour l’ensemble des lots constitués principalement de deux usines pour la transformation du crabe et du homard ainsi que d’un vivier d’une capacité de 600 000 livres.

Les deux autres entités à avoir fait une offre sur les actifs de LRDI sont la Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine, nouvellement formée d’anciens pêcheurs rattachés à l’entreprise en faillite, et Iceto Inc. appartenant à Alain Lord Mounir. Ce dernier est également propriétaire d’Apéri-Fruits Compton, jusque-là un des principaux clients de LRDI.

«L’offre de la Coopérative de pêcheurs était beaucoup plus basse que celle retenue, a déclaré M. Roberge. Techniquement, sur papier, celle d’Iceto était supérieure, mais après analyse, FAC a considéré que la meilleure offre était celle de Poissons Frais des Îles parce qu’elle ne présentait aucune condition externe à l’appel d’offres.»

Au plus fort de leurs opérations, l’an dernier, les deux usines de transformation de LRDI procuraient de l’emploi à 300 personnes, dont 130 travailleurs étrangers temporaires. Selon Josée Roberge, tout sera mis en œuvre pour que Poissons Frais des Îles puisse en redémarrer les opérations à temps pour la prochaine saison de pêche, celle du crabe devant débuter dès les premiers jours d’avril.

«Rapidement, nous allons demander une rencontre avec les travailleurs pour arriver à travailler avec tout ce beau monde-là, a affirmé Christian Vigneau. Pour nous, l’acquisition des deux usines, c’est très important pour être capables de transformer nos produits et de leur apporter une plus-value. Avec Poissons Frais des Îles, on ne pouvait sortir qu’un produit vivant. Et avec les installations de LA Renaissance des Îles, je pense que l’équipe en place a fait de très belles choses ces dernières années, et on va essayer de continuer dans le même sens.»