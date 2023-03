«Jolene & The Gambler»: la grande fête country d'Annie Blanchard et Maxime Landry

Les franges et les chapeaux de cowboy étaient à l’honneur vendredi soir au Cabaret du Casino de Montréal où Maxime Landry et Annie Blanchard, qui lançaient officiellement leur tournée «Jolene & The Gambler – Le country de nos idoles», ont offert tout un «party» à saveur country et aux accents de nostalgie.

Le duo, qui sera de retour sur la scène du Cabaret samedi, a présenté, devant un public conquis, les chansons de son album commun «Jolene and The Gambler», qui rend hommage à leurs idoles Dolly Parton et Kenny Rogers.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les deux ex-académiciens ont bien entendu présenté quelques incontournables du répertoire de ces deux légendes américaines, dont, inévitablement, «Jolene», «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That», «The Gambler», et «Coward Of The Country», en ouverture de spectacle, mais aussi «9 to 5», «I Will Always Love You» et «Islands in the Stream».

Ils se sont aussi permis de revisiter certains classiques du country québécois, notamment «J’ai un amour qui ne veut pas mourir» de la grande Renée Martel – qui a été une figure importante dans la vie d’Annie Blanchard, endossant le rôle de mentor, et même de seconde mère pour elle – , qui a sans conteste rallié l’ensemble de la salle qui chantait, dansait et tapait des mains, «À ma mère» de Paul Daraîche, «Quand on est en amour» de Patrick Normand et «Mille après milles de Gerry Joly.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le duo est d’ailleurs actuellement en préparation d’un deuxième album, en français, «Le country de nos idoles», qui devrait cette fois rendre hommage aux piliers québécois du genre musical. Cet opus devrait arriver dans les bacs en septembre, a annoncé Annie Blanchard, rappelant qu’il était important pour les deux artistes de chanter en français, dans leur langue.

Dans la même lignée, Maxime Landry et Annie Banchard ont présenté un potpourri combinant des pièces popularisées au Québec en français, et leur pendant anglophone, incluant «Lucille», «Ce n’est qu’un rêve» («Just an Illusion») et «Aide-moi à passer la nuit» («Help me make it through the night»).

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sur la scène, tandis que six musiciens ont accompagné les deux chanteurs, deux énormes lettres lumineuses, K et D, pour Kenny et Dolly, trônaient tout au fond, sur un petit podium. «Pas le choix, notre prochain spectacle va s’appeler Kraft Dinner», s’est amusé à dire Maxime Landry dans son premier aparté à la salle, vendredi.

Accueillis en grande pompe à la levée du rideau, Maxime Landry et Annie Blanchard ont su garder l’exaltation du public tout au long de la soirée, grâce à leur sélection efficace des titres choisis, notamment lors du potpourri hommage à Johny Cash comprenant «Tennessee Flat Top Box» et «Folsom Prison Blue» - pour lesquelles tout le monde dans le Cabaret s’est levé pour danser et taper des mains.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pensé d’abord pour les amoureux de la country, et pour rendre hommage à leurs idoles, le spectacle parvient aisément à rassembler même les moins avisés. Les habiletés vocales des deux chanteurs, dont l’amitié était palpable et contagieuse vendredi, impressionnent par moment, entre autres sur «Lady» que Maxime Landry a assuré seul ou sur «Coat of Many Colors» que s’était réservée Annie Blanchard.

Le duo sera de retour au Cabaret du Casino de Montréal samedi et les 17 et 18 novembre prochain. Il sera aussi de passage au Théâtre Capitole de Québec le 2 avril. Une soixantaine de dates de la tournée «Jolene & The Gambler – Le country de nos idoles» est actuellement à l’horaire, avec des arrêts prévus en Acadie, notamment à Caraquet.