La mélodie du bonheur: une audition des plus mémorables pour Klara Martel-Laroche

Les yeux de Klara Martel-Laroche se sont illuminés quand Le Journal lui a demandé de raconter l’audition avec Gregory Charles, qui lui a permis de décrocher le rôle de Maria dans la nouvelle adaptation québécoise de la célèbre comédie musicale La mélodie du bonheur.

« C’était un 50 minutes absolument fantastique », se souvient-elle.

Avant d’aller plus loin, rembobinons la cassette pour bien comprendre sa réaction.

Toute jeune, la native de Pont-Rouge, âgée de 26 ans, rêvait de jouer dans une comédie musicale, mais sa carrière a plutôt bifurqué vers le classique.

Avec un certain succès, puisque la chanteuse soprano n’a jamais manqué d’ouvrage, que ce soit à l’opéra ou au théâtre. Elle a aussi remporté plusieurs prix.

Celle qui a été vite classée parmi les artistes prometteurs avait aussi « le rêve profond » de se diversifier en faisant cohabiter comédie musicale et opéra, mais elle est venue à deux cheveux de capituler.

« Avant que La mélodie du bonheur rentre dans ma vie, je me disais que j’allais peut-être devoir faire un deuil de la comédie musicale. En fait, j’espérais une occasion, mais sans trop me l’avouer. »

Tout chanter

Un jour, elle a entendu parler des auditions pour le spectacle mis en scène par Gregory Charles. Elle a tenté sa chance et a reçu une invitation à auditionner.

Sans se créer d’attentes, elle s’est présentée devant le metteur en scène en supposant qu’elle allait interpréter un seul extrait de la pièce.

Erreur.

« Finalement, on l’a chantée au complet. Toute la pièce. On a passé toutes les tounes. Il m’a même fait chanter celle de la mère supérieure. On s’entend, ce n’est pas du tout mon casting, mais Gregory voulait entendre comment ça allait sonner dans un ensemble. Elle était floue dans ma tête, je ne la connaissais pas bien, alors il chantait d’avance sur son piano la mélodie pour que moi je la chante en même temps que le piano. Il m’a même passé son téléphone avec les paroles. »

Une guerre qui n’existe pas

Elle a passé le test avec brio et, en décembre 2022, elle devenait Maria Rainer sur la scène de l’Espace St-Denis. Son rêve s’était réalisé et ce ne sera pas sans suite.

« Je suis déterminée à poursuivre en comédie musicale et en opéra. Je pense que cette guerre n’existe pas. Ce n’est pas un conflit, c’est le même art. Tant que je suis capable vocalement de faire les deux, je ne vois pas pourquoi je m’en empêcherais. »

La mélodie du bonheur sera à l’affiche de la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 4 août au 3 septembre 2023.