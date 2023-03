L’achalandage a chuté de moitié en 10 ans à la traverse Québec-Lévis

Les vieux traversiers qui font la navette entre Québec et Lévis ne sont pas les seuls sur le déclin : leur achalandage a presque chuté de moitié depuis 10 ans, et malgré la fin de l’urgence sanitaire, on est encore loin d’un retour à la normale.

Selon des données publiées par la Société des traversiers du Québec à la suite d’une demande d’accès à l’information, moins de 1,2 million de passagers ont emprunté la traverse Québec-Lévis en 2022.

Dix ans plus tôt, bon an mal an, plus de 2 millions d’entrées étaient enregistrées sur les mêmes traversiers.

En effet, après un record de 2 145 660 passagers fracassé pendant les festivités du 400e, l’achalandage à la traverse Québec-Lévis s’est maintenu au-dessus de la barre de 2 000 000 de passagers au moins jusqu’en 2012, sans trop s’en éloigner dans les années subséquentes.

Près de 50 % moins de véhicules

Selon les calculs effectués par notre Bureau parlementaire, le nombre de passagers à la traverse Québec-Lévis a ainsi fondu de plus de 42 % en une décennie.

L’écart en ce qui a trait au nombre de véhicules transportés à bord des navires a diminué, lui, de plus de 48 %.

Du côté des cyclistes, la baisse est encore plus considérable : de près de 210 000 en 2012, on comptait un peu plus de 90 500 vélos en 2022, soit 57 % de moins.

Si la pandémie a plombé l’achalandage de la traverse Québec-Lévis comme dans toutes les sociétés de transport, le retour à la normale se fait attendre : avant la COVID-19, le nombre de passagers oscillait autour de 1,7 million par année (2016-2019).

Même si l’urgence sanitaire est maintenant chose du passé, l’achalandage demeure de 30 % inférieur à celui qui était observé avant la pandémie.

Par rapport aux prévisions, la STQ est loin du compte : une étude commandée par la STQ à la firme Roche prévoyait que l’achalandage, d’ici 2025, grimperait autour de 2 300 000 passagers par année.

On en dénombre aujourd’hui deux fois moins.

Facteurs multiples

Selon le directeur des communications de la STQ, Simon Laboissonnière, plusieurs éléments expliquent la baisse d’achalandage observée depuis quelques années.

« La construction de la gare [au coût de 15,5 millions $] et des infrastructures de Lévis de 2014 à 2016, les travaux des embarcadères sur les deux rives en 2019, l’ensemble des mesures reliées à la pandémie à partir de 2020 ainsi que le service à un navire durant l’année 2021 et une partie de 2022 ont amené des limitations au niveau du service et ont nécessairement eu un impact sur l’achalandage général de la traverse », a commenté M. Laboissonnière.

La baisse d’achalandage observée à la traverse Québec-Lévis survient alors que ses deux traversiers, le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin, arrivent à la fin de leur durée de vie utile.

Construits en 1971, ils seront considérés comme en fin de vie en 2031 et aucun plan de remplacement n’est dans les cartons, notamment dans le contexte où Québec planche sur deux promesses phares de la CAQ : le troisième lien et la reconstruction du Marché Champlain en lieu et place de la traverse, du côté de Québec.

Pas de navires de relève

L’absence de navires de relève est à l’origine de nombreux soucis à la STQ. La société d’État confirme qu’en raison d’un bris sur un navire à L’Isle-aux-Coudres, un seul navire sur deux sera en service entre Québec et Lévis au moins jusqu’à la mi-juin.

Une situation semblable, survenue l’été dernier, avait poussé la STQ à affréter un navire de croisière, le AML Levant, qui ne pouvait accueillir ni vélos ni voitures à son bord.

Des écarts importants

Prévision d’achalandage 2025** : 2 300 000 passagers

Achalandage 2022* : 1 175 206 passagers

Écart : -49 %

Nombre de passagers en 2012* : 2 035 883

Nombre de passagers en 2022* : 1 175 206

Écart : -42 %

Nombre de véhicules en 2012* : 418 712

Nombre de véhicules en 2022* : 213 970

Écart : -49 %

* Source : Société des traversiers du Québec

** Source : Prévisions d’achalandage 2010-2025 – Roche ltée, Mars 2010 (Moyenne non arrondie : 2 294 317)