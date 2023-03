Le demi-marathon de Lévis complet en un temps record

À six semaines de la tenue des différentes épreuves du demi-marathon de Lévis, le 7 mai, l’événement affiche déjà complet, avec 5200 coureurs inscrits.

Preuve que les compétitions de course à pied ont clairement manqué aux coureurs pendant les années de restrictions sanitaires en raison de la pandémie, c’est la première fois depuis 2017 que le demi-marathon est complet.

«Quelle fierté de constater que notre premier événement de la saison soit déjà complet à six semaines de sa tenue!», s’est réjouie la productrice déléguée de l’événement pour Gestev, Marianne Pelchat.

En plus de l’épreuve phare de 21,1 km, des distances de 10 km, 5 km, ainsi que la course des jeunes de 2 km ne peuvent plus accueillir de coureurs.

«Que toutes les épreuves aient été comblées aussi tôt dans l’année est inédit, ce qui est de bonne augure pour nos autres rendez-vous de course et aussi pour le reste de l’industrie», a signalé Marianne Pelchat.

Le demi-marathon de Lévis amène les coureurs aux abords du fleuve St-Laurent, via la piste cyclable du Parcours des Anses.

Les autres événements du circuit Je Cours Qc, chapeauté par Gestev, incluent la Trail du coureur des bois (22 mai), le Défi des escaliers (17 juin) et le Marathon Beneva de Québec (1er octobre).